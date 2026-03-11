اتحادیه‌ی اروپا به دلیل نقض گسترده‌ی حقوق بشر و سرکوب‌های داخلی در ایران، بسته‌ی جدیدی از تحریم‌ها را علیه ۱۹ شخص و نهاد وابسته به جمهوری اسلامی تصویب کرد.

1 ساعت پیش

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، روز چهارشنبه ۱۱ مارس ۲۰۲۶ (۲۰ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد که سفرای کشورهای عضو این اتحادیه بر سر اعمال تحریم‌های جدید به توافق رسیده‌اند. وی در پلتفرم «ایکس» تأکید کرد که اتحادیه اروپا به پاسخگو کردن مقامات ایرانی ادامه می‌دهد.

این تحریم‌ها شامل مسدود کردن دارایی‌ها در اروپا و ممنوعیت سفر به کشورهای عضو اتحادیه است. کالاس تصریح کرد که همزمان با تداوم تنش‌ها و جنگ ایران، اروپا از منافع خود محافظت کرده و عاملان اصلی سرکوب‌های داخلی را تحت پیگرد قرار خواهد داد. وی افزود: «این پیامی روشن به تهران است که آینده ایران نمی‌تواند بر پایه سرکوب بنا شود.»

روابط میان بروکسل و تهران طی سال‌های اخیر به‌ویژه پس از اعتراضات ۲۰۲۲ و همچنین گزارش‌های مربوط به ارسال پهپاد و موشک به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین، به شدت تیره شده است. مقامات اروپایی این اقدامات را بخشی از راهبرد خود برای محدود کردن نفوذ منطقه‌ای ایران و واداشتن این کشور به رعایت قوانین بین‌المللی توصیف می‌کنند. جزئیات دقیق این تحریم‌ها به‌زودی در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا منتشر خواهد شد.