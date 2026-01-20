دیدبان حقوق بشر سوریه از حمله‌ی توپخانه‌ای و زرهی ارتش سوریه به زندان «اقتان» و مقر لشکر ۱۷ نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال رقه خبر داد

1 ساعت پیش

دیدبان حقوق بشر سوریه امروز سه‌شنبه، ۲۰ ژانویه ۲۰۲۶ (۳۰ دی ۱۴۰۴)، اعلام کرد که نیروهای ارتش عربی سوریه با استفاده از توپخانه و تانک‌های سنگین، زندان اقتان و مقر لشکر ۱۷ نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) را در شمال رقه گلوله‌باران کرده‌اند. زندان اقتان محل نگهداری اعضای سازمان داعش است.

منابع دیدبان فاش کردند که بمباران به صورت مستقیم روی زندان انجام شده است و پهپادها نیز بر فراز منطقه در حال گشت‌زنی هستند. همچنین نیروهای امنیتی کوردی در اطراف زندان‌ها و مراکز امنیتی در آماده‌باش کامل قرار دارند و خود را برای هرگونه واکنشی آماده کرده‌اند.

اشاره شده است که تاکنون آمار دقیقی از قربانیان و خسارات مادی ناشی از این بمباران در دست نیست. در حالی که تحرکات نظامی در شمال و شرق رقه ادامه دارد، نیروهای هسد در حال تقویت مواضع خود و تأمین امنیت زندان محل نگهداری اعضای داعش هستند.

پیش از این، دیدبان حقوق بشر سوریه از درگیری‌های شدید میان نیروهای دموکراتیک سوریه و گروه‌های مسلح وابسته به حکومت سوریه در اطراف شهرک چلبی و مابین روستاهای گری‌سپی و کوبانی خبر داده بود.