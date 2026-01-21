داووس 26 اخبار

مسرور بارزانی و نخست‌وزیر هلند بر توسعه روابط دوجانبه تاکید کردند

دیدار نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و نخست‌وزیر هلند
اربیل (کوردستان۲۴) – امروز چهارشنبه ۲۱ ژانویه، مسرور بارزانی،‌ نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد - داووس۲۰۲۶ با دیک شوف، نخست‌وزیر هلند، دیدار کرد.

بر پایه بیانیه دولت اقلیم کوردستان «دو طرف بر توسعه روابط دوجانبه در زمینه‌های مختلف تاکید کردند. نخست‌وزیر، اجرای برنامه اصلاحات دولت اقلیم کوردستان در راستای ایجاد زیرساخت قوی اقتصادی را مورد توجه قرار داد و در چارچوب آن از حمایت و همکاری هلند به خصوص در بخش کشاورزی قدردانی کرد.»

 

در بخش دیگری از این دیدار «در خصوص درگیری‌های نظامی در سوریه گفت‌وگو شد و دو طرف نگرانی خود را نسبت به جنگ و نا‌آرامی ابراز کردند و بر پایان دادن به درگیری و حفظ صلح و ثبات و احترام گذاشتن به حقوق مردم کورد و تمام جوامع سوریه تاکید کردند.»

