سفر راهبردی پرزیدنت بارزانی به واتیکان و ایتالیا
رایزنی در خصوص صلح جهانی و وضعیت غرب کوردستان
پرزیدنت مسعود بارزانی روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، در جریان سفری رسمی به واتیکان و ایتالیا، با پاپ لوئیس چهاردهم و آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجهی ایتالیا، دیدار و گفتگو کرد. محور این گفتگوها تأکید بر صلح جهانی، لزوم حمایت از حقوق مردم در غرب کوردستان و راهکارهای مقابله با تهدیدات مجدد تروریستی بود.
دیدار با رهبر کاتولیکهای جهان
پرزیدنت بارزانی در واتیکان توسط پاپ لوئیس چهاردهم مورد استقبال گرم قرار گرفت. طبق بیانیهی رسمی بارگاه بارزانی، طرفین ضمن ابراز خرسندی از این دیدار، آن را فرصتی مغتنم برای تبادل نظر پیرامون مسائل مهم منطقهای و جهانی دانستند. در این نشست، دو طرف ابراز امیدواری کردند که صلح و ثبات در جهان حاکم شود و رنج و آلام ملتها پایان یابد. در پایان این دیدار، پرزیدنت بارزانی و پاپ لوئیس چهاردهم هدایایی به یکدیگر تقدیم کردند.
درخواست حمایت معنوی پاپ از غرب کوردستان
پرزیدنت بارزانی در یک کنفرانس خبری و در پاسخ به پرسش خبرنگاران، جزئیاتی از گفتگوی خود با رهبر کاتولیکهای جهان را تشریح کرد. وی در خصوص وضعیت سوریه و غرب کوردستان اظهار داشت: «از پاپ واتیکان درخواست کردم که با استفاده از قدرت و نفوذ معنوی خود، از ما و کوردهای غرب کوردستان پشتیبانی کند.»
رایزنی با وزیر امور خارجهی ایتالیا و هشدار دربارهی داعش
در ادامهی این سفر، پرزیدنت بارزانی با آنتونیو تاجانی، وزیر امور خارجهی ایتالیا دیدار کرد و این نشست را «بسیار مثبت» و جامع ارزیابی نمود. وی با اشاره به حضور خود در رم تصریح کرد: «حضور من در اینجا بدین معناست که جامعهی بینالملل به حمایت از ما آمده است.»
پرزیدنت بارزانی همچنین نسبت به خطر قدرتگیری مجدد داعش و فرار زندانیان این گروه از زندانهای شمال شرق سوریه هشدار داد. وی تأکید کرد: «بیشک این موضوع تهدیدی برای همه، از جمله ایتالیا است. مقابله با این خطر نیازمند درک مشترک، هماهنگی و یک طرح بینالمللی دقیق میباشد.»
گفتگو با رئیسجمهور سوریه؛ تأکید بر دیالوگ
پرزیدنت بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود به تماس تلفنی اخیر با احمد شرع، رئیسجمهور سوریه، اشاره کرد. وی در این گفتگو از طرف سوری خواسته است که درگیریهای نظامی جاری نباید به جنگ میان کورد و عرب تبدیل شود و نباید هیچگونه تعدی نسبت به کوردها صورت گیرد. پرزیدنت بارزانی بر این نکته پافشاری کرد که تمامی مشکلات باید از طریق گفتگو و راهکارهای مسالمتآمیز حلوفصل شوند.