رامی عبدالرحمان در گفتوگو با کوردستان۲۴ خبر داد
انفجار مهیب در انبار مهمات واقع در مرز سوریه و عراق؛ شماری کشته و زخمی شدند
مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که انفجاری بزرگ در مناطق مرزی میان سوریه و عراق رخ داده و تلفات جانی بر جای گذاشته است.
رامی عبدالرحمان، مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه، روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتوگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ اعلام کرد که انفجاری نیرومند مناطق مرزی میان سوریه و عراق را لرزاند و بر اثر آن شماری از افراد مسلح کشته و زخمی شدند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده توسط رامی عبدالرحمان، این حادثه در یک انبار سلاح و مهمات در شهرک «یعربیه» واقع در حومهی شرقی استان حسکه روی داده است. طبق گفتهی منابع آگاه، این انبار در زمانی منفجر شد که تعدادی از نیروهای ارتش عربی سوریه در محل حضور داشتند و این انفجار منجر به کشته و زخمیشدن شماری از آنان گردید.
مدیر دیدبان حقوق بشر سوریه همچنین اشاره کرد که اخیراً مقادیر قابلتوجهی سلاح و مهمات به این انبار منتقل شده بود. این رویداد همزمان با افزایش حملات گروههای مسلح به مواضع نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) در اطراف شهرک یعربیه صورت گرفته است.
این انفجار خسارات مالی فراوانی نیز به بار آورده است. این در حالی است که مناطق مرزی سوریه و عراق در وضعیت آمادهباش کامل قرار دارند و تنشهای امنیتی ناشی از درگیریهای مداوم میان طرفهای متخاصم در این محدوده رو به افزایش نهاده است؛ امری که خطرات ناشی از وخامت بیشتر اوضاع انسانی و امنیتی در منطقه را دوچندان میکند.