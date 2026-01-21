ارسال بزرگترین کاروان کمک‌های بشردوستانه از اقلیم کوردستان به غرب کوردستان

3 ساعت پیش

رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی اعلام کرد که این کمک‌ها به دستور پرزیدنت بارزانی و برای یاری‌رساندن به شهروندان غرب کوردستان ارسال شده است.

موسی احمد، رئیس بنیاد خیریه‌ی بارزانی، روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴) به کوردستان۲۴ گفت که به دستور پرزیدنت بارزانی، این بنیاد بزرگترین کاروان کمک‌های بشردوستانه‌ی خود را به غرب کوردستان ارسال کرده است.

موسی احمد با بیان اینکه تمام توان بنیاد خیریه‌ی بارزانی برای کمک به شهروندان غرب کوردستان به کار گرفته شده است، افزود: «علاوه بر خدمات بهداشتی و اعزام تیم‌های تخصصی، ۶۷ کامیون شامل ۲۲ قلم کالای ضروری روزانه، مواد غذایی و وسایل گرمایشی به منطقه ارسال شده است.»

به گفته‌ی وی، بیش از ۱۵۰ نفر از کارکنان بنیاد خیریه‌ی بارزانی به‌منظور مدیریت و توزیع این کمک‌ها به غرب کوردستان اعزام شده‌اند.