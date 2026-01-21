آغاز بزرگترین کمپین جمعآوری کمک برای غرب کوردستان در اربیل
استاندار اربیل: جمعآوری کمک برای غرب کوردستان را وظیفهای ملی و میهنی برای یاریرساندن به خواهران و برادرانمان است
امید خوشناو از تمامی شهروندان و خیرین خواست تا در این شرایط دشوار به یاری آسیبدیدگان در غرب کوردستان بشتابند.
امید خوشناو، استاندار اربیل، روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، نشست ویژهای را بهمنظور آمادهسازی و اعلام بزرگترین کمپین جمعآوری کمک برای مردم غرب کوردستان سرپرستی کرد.
در این جلسه، ضمن اعلام آغاز این کمپین گسترده، ابراز امیدواری شد که مردم اربیل که همواره به بخشندگی و مهربانی شهره بودهاند، در این شرایط ناخواسته که برای مردم غرب کوردستان پیش آمده است، با گشادهرویی به یاری آنان بشتابند.
جزئیات مشارکت در کمپین
استاندار اربیل تمامی نهادها را مأمور کرد تا مقدمات لازم برای اجرای این طرح را فراهم آورند. چادرهای جمعآوری کمک از فردا در مقابل پارک «شاندر» برپا خواهد شد و شهروندان، خیرین و شرکتها میتوانند کمکهای خود شامل لوازم خانگی (مانند بخاری و پتو)، مواد غذایی، پوشاک کودکان و وجه نقد را به این مکان تحویل دهند.
امید خوشناو تأکید کرد: «این یک اقدام بشردوستانه است و ارتباطی با هیچ جریان سیاسی ندارد؛ این کمپین برخاسته از همت مردم اربیل و بهعنوان یک وظیفهی ملی و میهنی در راستای احساس مسئولیت نسبت به خواهران و برادران آسیبدیدهی ما در غرب کوردستان انجام میشود.» وی از مردم شریف اربیل دعوت کرد تا با ایفای نقش خود، در این حرکت همگانی سهیم باشند.