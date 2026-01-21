لویس ساکو: سفر پرزیدنت بارزانی به واتیکان تأثیری راهبردی بر وضعیت کنونی خواهد داشت
پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان ضمن ستایش از همزیستی در اقلیم کوردستان، این سفر را نقطهی عطفی مهم دانست
کاردینال لویس ساکو، پاتریارک کلیسای کلدانی در عراق و جهان، روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتوگو با کوردستان ۲۴، اهمیت سفر پرزیدنت مسعود بارزانی به واتیکان و دیدار ایشان با پاپ لئوی چهاردهم را مورد بررسی قرار داد.
کاردینال ساکو در این باره اظهار داشت: «پرزیدنت بارزانی بهعنوان یک شخصیت رهبر، تنها در چارچوب عراق محدود نمانده است، بلکه در سطح جهانی نیز دارای دیدگاهی کاریزماتیک و تجربهای تاریخی و پرارزش است؛ از همین رو، ایشان یکی از شخصیتهای نادر در جهان محسوب میشود.»
پاتریارک کلیسای کلدانی در خصوص محتوا و پیامدهای این سفر تصریح کرد که پرزیدنت بارزانی به خوبی از تأثیر و نقش واتیکان در عرصه بینالمللی آگاه است و به همین دلیل دیدگاه مشترکی را برای حل مشکلات ارائه کرده است. وی افزود: «این سفر بیگمان تأثیر بسزایی بر وضعیت کنونی ما خواهد گذاشت و شخصاً از هماکنون بازتابهای مثبت این دیدار را در داخل واتیکان شنیدهام.»
لویس ساکو در بخش دیگری از سخنان خود بر پیام انسانی پرزیدنت بارزانی تأکید ورزید و توضیح داد: «پیام ایشان به واتیکان روشن بود؛ حفظ کرامت انسان، پرهیز از راهکارهای نظامی و در مقابل، روی آوردن به گفتوگو و صلح.»
وی همچنین با ستایش از اقلیم کوردستان بهعنوان نمونهای والا از همزیستی در منطقه، خاطرنشان کرد: «دولت اقلیم کوردستان اثبات کرده است که تمامی مؤلفهها میتوانند با هماهنگی در کنار یکدیگر زندگی کنند. پیشرفت و ثباتی که در اقلیم کوردستان وجود دارد، تجربهای کمنظیر است و شایسته آن است که همگان به آن توجه کرده و از آن بهره گیرند.»