نیروهای دموکراتیک سوریه: گروههای مسلح دمشق آتشبس در مناطق جزیره و کوبانی را نقض کردند
بر اثر حملات توپخانهای ارتش سوریه، یک زن جان خود را از دست داد
مرکز اطلاعرسانی نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) اعلام کرد که با وجود آغاز اجراییشدن توافق آتشبس، ارتش عربی سوریه حملات خود را به مناطق جزیره و کوبانی ادامه داده که منجر به جانباختن یک زن شده است.
بر اساس اطلاعیه هسد، آتشبس از ساعت ۰۸:۰۰ شامگاه سهشنبه آغاز شده بود، اما گروههای مذکور زنجیرهای از حملات را علیه مناطق کوردستانی انجام دادند که جزئیات آن به شرح زیر است:
۱. ساعت ۰۸:۱۰ شامگاه سهشنبه: ارتش عربی سوریه شهرک زرگان در شمال حسکه را با توپخانه سنگین هدف قرار داد و این توپباران بیش از یک ساعت به طول انجامید.
۲. ساعت ۰۸:۲۰ شامگاه: ارتش عربی سوریه با سلاح سنگین به روستای «تل بارود» در مسیر «ابیض - ابیض» در جنوب حسکه حمله کرد.
۳. ساعت ۱۱:۳۰ پیشازظهر چهارشنبه: ارتش عربی سوریه به مواضع نیروهای هسد در اطراف شهرک «سرین» یورش برد که با مقاومت نیروهای هسد روبرو شد و شکست خورد.
۴. ساعت ۱۱:۴۵ پیشازظهر امروز: ستونی از ارتش عربی سوریه در روستای «باسل» در مسیر «ابیض - ابیض» واقع در جنوب حسکه، به نیروهای دموکراتیک سوریه حمله کردند.
۵. ساعت ۰۲:۱۰ بعدازظهر امروز: ارتش عربی سوریه حملهای دیگر را علیه نیروهای هسد در اطراف شهرک سرین در جنوب کوبانی ترتیب داد که نیروهای هسد موفق به دفع آن شدند.
۶. ساعت ۰۲:۴۵ بعدازظهر امروز: ارتش عربی سوریه با سلاح سنگین روستای «حمدون» در جنوب کوبانی را توپباران کرد که در پی آن یک زن جان باخت.
نیروهای دموکراتیک سوریه در پایان این اطلاعیه بر پایبندی خود به توافق آتشبس و پرهیز از تنش تأکید ورزیدند. آنان همچنین از طرفهای ضامن و جامعه بینالمللی خواستند تا با پذیرش مسئولیت، این تخلفات را جهت حفاظت از غیرنظامیان و ثبات منطقه پیگیری کنند.