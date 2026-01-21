مقام وزارت خارجه‌ی سوریه بر نقش میانجی‌گرانه پرزیدنت بارزانی در جلوگیری از خونریزی تأکید کرد

حکومت سوریه از تلاش‌های پرزیدنت بارزانی در راستای برقراری صلح، اجرای توافق آتش‌بس و جلوگیری از ریخته‌شدن خون بی‌گناهان قدردانی کرد.

قتیبه ادلبی، مسئول پرونده‌ی آمریکا در وزارت خارجه‌ی سوریه، روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، در گفت‌وگو با کوردستان ۲۴ اظهار داشت: «ما از نقش پرزیدنت و رهبر، جناب بارزانی، به دلیل نقشی که در مدیریت بحران‌های سوریه ایفا کرده و تلاشی که برای میانجی‌گری داشته‌اند، سپاسگزاریم. ایشان همواره بر اجرای توافقات و جلوگیری از کشتار افراد بی‌گناه تأکید ورزیده است.»

در تاریخ ۱۲ همین ماه، ارتش عربی سوریه به محله‌های شیخ‌مقصود و اشرفیه در استان حلب که دو محله‌ی کوردی هستند، حمله کرد. از آن زمان، درگیری مستقیم میان نیروهای دموکراتیک سوریه و ارتش عربی سوریه آغاز شد و دامنه جنگ به اطراف استان حسکه و شهر کوبانی رسید. در تازه‌ترین تحول، مسئول پرونده آمریکا در وزارت خارجه سوریه به کوردستان ۲۴ گفت: «با میانجی‌گری آمریکا، مهلتی چهار روزه به نیروهای دموکراتیک سوریه داده شده است تا در نهادهای سوریه ادغام شوند.»

از زمان آغاز درگیری مستقیم میان هسد و ارتش عربی سوریه، پرزیدنت بارزانی به‌طور مداوم برای حفاظت از کوردهای روژآوا و تضمین حقوق سیاسی و فرهنگی آنان در دولت جدید سوریه در تماس بوده است. بدین منظور، ایشان چندین بار با «احمد شرع»، رئیس‌جمهور سوریه، گفت‌وگوی تلفنی انجام داد و بر لزوم حفظ حقوق کوردها در روژآوای کوردستان تأکید کرد.

همچنین در تاریخ ۱۷ ماه جاری، پرزیدنت بارزانی به همراه مسعود بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد)، در اربیل با تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه دیدار کردند. محور این نشست، تضمین حقوق کوردهای روژآوا در ساختار جدید دولت سوریه بود.