تکذیب هرگونه فعالیت نظامی هسد در تلکوچر
نیروهای دموکراتیک سوریه ادعای حمله به انبار مهمات را رد کردند
مرکز اطلاعرسانی نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، با صدور بیانیهای، ادعاهای وزیر دفاع سوریه مبنی بر حمله این نیروها به یک انبار مهمات در منطقه «تلکوچر - یعروبیه» را بهشدت تکذیب کرد.
در این بیانیه آمده است: «تأکید میکنیم که نیروهای ما هیچگونه فعالیت نظامی در آن منطقه نداشتهاند و طبق اطلاعات تأییدشدهای که به دست ما رسیده، انفجار مذکور هنگام جابهجایی مهمات توسط گروههای وابسته به دمشق رخ داده است و نیروهای ما هیچگونه ارتباطی با این حادثه ندارند.»
فرماندهی کل نیروهای دموکراتیک سوریه (هسد) روز گذشته (سهشنبه) نیز در اطلاعیهای، پایبندی رسمی نیروهای خود را به آتشبسی که با تفاهم حکومت دمشق حاصل شده است، اعلام کرد. هسد تصریح کرد تا زمانی که مورد حمله قرار نگیرند، برای هیچ اقدام نظامی پیشقدم نخواهند شد و آماده اجرای توافقنامه ۱۸ این ماه هستند.