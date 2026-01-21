بر پایبندی کشورش به توسعه‌ی روابط اقتصادی و امنیتی با اقلیم تأکید ورزید

57 دقیقه پیش

صدراعظم جمهوری اتریش ضمن ستایش از نقش دولت اقلیم کوردستان به عنوان شریکی کارآمد و قابل‌اعتماد در پرونده‌ی مهاجرت و حفظ امنیت، بر پایبندی کشورش به توسعه‌ی روابط اقتصادی و امنیتی با اقلیم تأکید ورزید.

کریستیان اشتوکر، صدراعظم جمهوری اتریش، پس از دیدار با مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در داووس، پیامی را در حساب کاربری خود در شبکه‌ی اجتماعی «ایکس» منتشر کرد.

صدراعظم اتریش در این پیام تأکید کرده است که شرط بنیادین برای موفقیت سیاست‌های مؤثر در حوزه‌ی مهاجرت، برخورداری از شریکانی قابل‌اعتماد است. وی در همین راستا اشاره داشته است که هماهنگی‌های آنان با اقلیم کوردستان، نمونه‌ای قدرتمند و زنده از این‌گونه مشارکت‌های موفق، به‌ویژه در موضوعات بازگرداندن و پذیرش مهاجران است.

وی همچنین خاطرنشان ساخت که اتریش با اهمیت ویژه‌ای به همکاری‌های سازنده و قابل‌اعتمادی که با دولت اقلیم کوردستان دارد، می‌نگرد.

کریستیان اشتوکر در بخشی از پیام خود، مراتب سپاس و قدردانی ویژه‌ی خود را بابت همکاری‌های پرثمر فی‌مابین، به مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان ابراز داشت.

هم‌زمان، صدراعظم اتریش پایبندی کامل کشورش را برای گسترش یک مشارکت راهبردی که بخش‌های مهمی همچون مدیریت مهاجرت، امنیت و توسعه‌ی اقتصادی را شامل می‌شود، مورد تأکید قرار داده است.