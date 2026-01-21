وزارت خارجه‌ی سوریه تصمیم به گشایش سرکنسولگری این کشور در شهر اربیل گرفت

4 ساعت پیش

دولت سوریه در چارچوب ساماندهی مجدد روابط دیپلماتیک و گسترش دایره‌ی نمایندگی‌های خود در منطقه، تصمیم به افتتاح سرکنسولگری خود در اقلیم کوردستان گرفت.

محمد طاها احمد، مسئول پرونده‌ی عربی در وزارت خارجه‌ی سوریه روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴ )، ، در گفت‌وگویی اختصاصی با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «در پرتو دستور اسعد شیبانی، وزیر خارجه‌ی سوریه، مقرر شده است که سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های سوریه در کشورهای منطقه فعال‌سازی شده و روابط دیپلماتیک به حالت عادی بازگردد.»

به گفته‌ی این مقام ارشد، سرکنسولگری جدید سوریه در اربیل به عنوان بخشی از ساختار سفارت سوریه در بغداد فعالیت خواهد کرد. وظیفه‌ی اصلی این نمایندگی، ارائه‌ی مشاوره، تسهیلات قانونی و خدمات کنسولی به شهروندان سوری ساکن در شهرهای اقلیم کوردستان خواهد بود.

این تحول دیپلماتیک در حالی رخ می‌دهد که پس از سقوط رژیم سابق در دسامبر ۲۰۲۴ (آذر ۱۴۰۳)، سفارت سوریه در بغداد برای مدتی موقت تعطیل شد، اما سرانجام با برافراشتن پرچم جدید این کشور، فعالیت‌های خود را از سر گرفت.

در تاریخ روابط میان دو طرف، سوریه تاکنون هیچ‌گونه نمایندگی رسمی یا کنسولگری در اقلیم کوردستان نداشته و تمامی امور از طریق سفارت بغداد انجام می‌پذیرفت.

تصمیم گشایش این سرکنسولگری پاسخی به نیازهای شمار زیادی از پناهندگان و آوارگان سوری ساکن در اقلیم است. بر اساس جدیدترین آمارهای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR)، از مجموع ۳۴۳ هزار پناهنده در عراق، ۸۸ درصد آنان شهروندان سوری هستند. از این میزان نیز حدود ۲۴۰ هزار نفر در اقلیم کوردستان سکونت دارند.

بخش عمده‌ای از آوارگان سوری پس از آغاز بحران داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱، به اقلیم کوردستان روی آوردند. عواملی همچون فرهنگ هم‌زیستی، مهمان‌نوازی مردم کوردستان و ثبات امنیتی و اقتصادی موجود در اقلیم، دلایل اصلی ماندگاری این تعداد از پناهندگان به شمار می‌روند.