رئیس شورای میهنی کوردهای سوریه (ENKS) در کوبانی وضعیت شهروندان را نامناسب توصیف کرد

3 ساعت پیش

عدنان بوزو، رئیس محلی «ان‌ک‌اس» در کوبانی، روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴ )، ،طی ارتباط با بخش خبری کوردستان۲۴ اظهار داشت: «کوبانی از تمام جهان جدا افتاده است؛ بخشی از شهروندان قادر به بازگشت نیستند و وضعیت معیشتی مردم اصلاً مناسب نیست. آب، برق و سوخت وجود ندارد، هیچ‌گونه امکاناتی به کوبانی نمی‌رسد، تمامی راه‌های ارتباطی قطع شده و حتی خدمات درمانی نیز به اینجا ارسال نمی‌شود.»

وی همچنین اشاره کرد: «ارتباطات ما تنها تلفنی است. مطلع هستیم که مؤسسه‌ی خیریه‌ی بارزانی کمک‌هایی را به غرب کوردستان (روژآوا) می‌رساند؛ امیدواریم راهی برای انتقال این کمک‌ها به کوبانی نیز پیدا شود. مردم کوبانی نیازمند خدمات روزانه و امکانات اولیه، به‌ویژه شیر خشک برای کودکان، و مواد غذایی و آشامیدنی هستند.»