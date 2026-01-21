تاکید پرزیدنت بارزانی و امیر قطر بر حفظ ثبات سوریه

پرزیدنت مسعود بارزانی و امیر قطر در تماسی تلفنی بر لزوم جلوگیری از وقوع هرگونه جنگ قومی میان کورد و عرب تاکید کردند

پرزیدنت مسعود بارزانی و شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر دولت قطر، شامگاه چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، تماسی تلفنی برقرار کردند.

طبق بیانیه‌ی «بارگاه بارزانی»، محور اصلی این گفت‌وگو بررسی اوضاع سیاسی منطقه، به‌ویژه تحولات سریع میدانی در سوریه بود و طرفین بر اهمیت حفظ ثبات و امنیت منطقه تاکید ورزیدند.

نکته‌ی کلیدی در این گفت‌وگو، اتفاق‌نظر دو طرف در خصوص خطرات ناشی از گسترش خشونت‌ها بود. پرزیدنت بارزانی و امیر قطر خاطرنشان کردند که تمرکز تلاش‌ها برای توقف جنگ و درگیری‌ها امری ضروری است.

در بخشی دیگر از این تماس، طرفین تصریح کردند که باید به هر طریق ممکن از وقوع جنگ قومی میان عرب و کورد جلوگیری شود، زیرا چنین رخدادی پیامدهای خطرناکی به دنبال خواهد داشت.

در پایان، دو طرف تاکید کردند که تنها راه برون‌رفت از این بحران، روی آوردن به دیالوگ، تفاهم متقابل و یافتن راهکاری مسالمت‌آمیز است که در آن حقوق تمامی طرف‌ها حفظ شود.