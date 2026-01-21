یک منبع در مدیریت خودگردان اعلام کرد که ارتش عربی سوریه وارد شهرها و روستاهای کوردستانی نخواهد شد

2 ساعت پیش

روز چهارشنبه، ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴)، یک منبع اختصاصی در مدیریت خودگردان به کوردستان۲۴ گفت که ارتش عربی سوریه وارد روستاها و شهرک‌های کوردستانی در غرب کوردستان نخواهد شد.

این منبع اشاره کرد که نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد)، آخرین پیشنهاد حکومت سوریه را بررسی کرده و با آن موافقت خواهند کرد. بر اساس این پیشنهاد، اداره‌ی مناطق کوردستانی همچنان بر عهده‌ی نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک باقی خواهد ماند.

غرب کوردستان یا شمال و شرق سوریه، دارای جایگاه ژئوپلیتیکی بسیار مهم و منابع غنی طبیعی (نفت، گاز و کشاورزی) است. این منطقه، جدا از نواحی آزادشده‌ی بعدی، به طور کلی به سه اقلیم یا کانتون اصلی تقسیم می‌شود:

- اقلیم جزیره (Cizîr): بزرگترین و ثروتمندترین منطقه است. شهرهای اصلی آن شامل قامشلو (مرکز تصمیم‌گیری سیاسی)، حسکه، دیرک و عامودا است. این منطقه به عنوان «سبد غذایی» و منبع اصلی نفت سوریه (میادین رمیلان) شناخته می‌شود.

- اقلیم فرات (کوبانی): منطقه‌ای نمادین و مهم در تاریخ مبارزه با تروریسم است که شهرهای کوبانی و سریکانی (هرچند بخشی از آن اشغال شده است) را در بر می‌گیرد.

- اقلیم عفرین: هرچند از نظر جغرافیایی جدا افتاده و در سال‌های گذشته مورد تهاجم اشغالگران قرار گرفت، اما همچنان به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از خاک و هویت «روژاوا» باقی مانده است.

پس از تحولات سیاسی دمشق و آغاز مرحله‌ی جدید در سوریه، اکنون گفت‌وگوها بر سر یک «نقشه‌ی راه جدید» برای اداره‌ی این مناطق در جریان است که جوهره‌ی آن، حفظ قدرت در دست نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسد) اما با ساختاری جدید است.