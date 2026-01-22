25 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نخست‌وزیر مسرور بارزانی در دیدارهای خود با رهبران کشورهای جهان، در حاشیه مجمع جهانی اقتصاد – داووس۲۰۲۶، اوضاع غرب کوردستان را مورد توجه قرار داد و از آنها درخواست حمایت کرد.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، در چارچوب دیدار‌هایش در حاشیه داووس۲۰۲۶، حقوق مردم کورد در سوریه را محور اصلی گفت‌وگوهای خود با شماری از رهبران و مقامات بلندپایه جهان قرار داد، و قویا خواستار حمایت بین‌المللی برای پایان دادن به نا‌آرامی‌ها در آن منطقه شد.

«ضروری است که به حقوق مردم کورد احترام گذاشته شود»

مسرور بارزانی در دیدارهای سطح بالا، پیامی روشن و محکم به شرکای بین‌المللی‌اش ارایه و تاکید کرد که ضروری است به حقوق مردم کورد در سوریه احترام گذاشته شود و نباید حقوق آنها پایمال شود.

نخست‌وزیر در دیدار با جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری کشورهای حوزه خلیج، بر پایگاه تاریخی و سیاسی مردم کورد در سوریه تاکید کرد و گفت:«بر احترام گذاشتن به حقوق مردم کورد در سوریه تاکید می‌کنیم.»

مسرور بارزانی، در دیدار با دیک شوف، نخست‌وزیر هلند نیز بر این موضع تاکید کرد و صراحتا گفت:«ضروری است که به حقوق مردم کورد در سوریه احترام گذاشته شود.»

نخست‌وزیر در گفت‌وگو با نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان نیز راه‌حل مسائل را ارایه کرد و گفت:«باید مسائل از طریق مذاکره و با احترام به حقوق مردم کورد در سوریه حل شوند.» که به ضرورت گفت‌وگوی سیاسی فراگیر به جای اقدامات نظامی اشاره دارد.

نگرانی‌های بشردوستانه و بحران پناهندگان

یکی از موضوع‌هایی که در اولویت گفت‌وگوهای مسرور بارزانی قرار گرفت، بُعد انسانی اوضاع فعلی غرب کوردستان بود.

در دیدار با برهم احمد صالح، کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، نگرانی عمیق خود را ابراز داشت و هشدار داد:«درگیری‌ها و رویارویی در سوریه بر وضعیت پناهندگان تاثیر مستقیم خواهند داشت.»

درخواست اضطراری برای پایان دادن به درگیری‌های نظامی

مسرور بارزانی، از طرفی دیگر در دیدار با جاناتان پاول، مشاور امنیت ملی بریتانیا، از جامعه بین‌الملل خواست که برای توقف خشونت مداخله کنند.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تاکید کرد:«باید درگیری و رویارویی نظامی در سوریه پایان یابد.» این در حالی است که احتمال افزایش حملات نظامی به غرب کوردستان و خطر گسترش درگیری وجود دارد و امنیت منطقه را در معرض تهدید قرار داده است.

فعالیت‌های دیپلماتیک نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در داووس۲۰۲۶، نشان‌دهنده مسئولیت‌پذیری ملی و تلاش برای تشویق جامعه جهانی به اقدام عملی برای حفظ حقوق مردم کورد و یافتن راه‌حل مسالمت‌آمیز برای تنش در سوریه است.

ب.ن