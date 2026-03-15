درگیری مرزی خونین میان طالبان و پاکستان؛ سقوط یک پایگاه نظامی

وزارت دفاع طالبان می‌گوید در واکنش به حملات هوایی پاکستان، ۱۴ سرباز این کشور را کشته و یک پایگاه نظامی را تصرف کرده است

وزارت دفاع دولت طالبان در افغانستان اعلام کرد نیروهای این گروه در پاسخ به حملات هوایی اخیر پاکستان، به مواضع مرزی این کشور در نزدیکی استان‌های «کنر» و «ننگرهار» یورش برده‌اند.

بر اساس گزارش خبرگزاری «خامه پرس»، در این درگیری‌ها علاوه بر کشته شدن ۱۴ سرباز و زخمی شدن ۱۱ تن دیگر، یک پایگاه نظامی ارتش پاکستان نیز به تصرف نیروهای طالبان درآمده است.

در مقابل، مقامات پاکستان ضمن تأیید حملات پهپادی طالبان به خاک این کشور، آماری از تلفات ارائه نکرده‌اند. آصف علی زرداری، رئیس‌جمهور پاکستان، این اقدام را «نقض حاکمیت ملی» خواند و آن را به‌شدت محکوم کرد. این تنش‌ها پس از آن بالا گرفت که جنگنده‌های پاکستانی مواضعی را در کابل، قندهار، پکتیکا و پکتیا هدف قرار دادند که به گفته طالبان منجر به کشته شدن ۶ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۲۴ تن دیگر شده است.