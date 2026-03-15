اختصاص غرامت به شهدا و مجروحان نیروهای پیشمرگه و امنیتی اقلیم کوردستان

دولت فرال مرکزی از پرداخت غرامت به خانواده‌ی شهدا و مجروحان نیروهای پیشمرگه و دستگاه‌های امنیتی اقلیم کوردستان خبر داد

2 ساعت پیش

سخنگوی وزارت دفاع عراق اعلام کرد که بر اساس فرمان فرماندهی کل نیروهای مسلح، مبالغ تشویقی و غرامت به خانواده‌ی شهدا و مجروحان نیروهای پیشمرگه و دستگاه‌های امنیتی اقلیم کوردستان پرداخت می‌شود.

تحسین خفاجی، مدیر اطلاع‌رسانی وزارت دفاع عراق، در گفتگو با رسانه‌ها اظهار داشت: «طبق مصوبه‌ی جدید، به هر یک از مجروحان نیروهای پیشمرگه که در ناآرامی‌های اخیر آسیب دیده‌اند، مبلغ ۵ میلیون دینار و به خانواده‌ی هر یک از شهدا مبلغ ۱۰ میلیون دینار به عنوان پاداش و قدردانی تعلق می‌گیرد.»

خفاجی درباره‌ی سازوکار اجرایی این تصمیم تأکید کرد که لیست اسامی مجروحان و شهدا باید به صورت رسمی از سوی وزارت پیشمرگه‌ی «دولت اقلیم کوردستان» تأیید و ارسال شود. وی تصریح کرد که این مبالغ صرفاً به افرادی تعلق می‌گیرد که در جریان تنش‌های اخیر دچار آسیب شده‌اند.

مدیر اطلاع‌رسانی وزارت دفاع عراق در پایان خاطرنشان کرد که این وزارتخانه در انتظار دریافت لیست‌های نهایی از سوی وزارت پیشمرگه است تا بلافاصله اقدامات اداری و مالی لازم برای واریز این مبالغ آغاز شود.