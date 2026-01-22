سامی اوشانا: سفر پرزیدنت بارزانی به واتیکان رویدادی تاریخی است
عضو پارلمان عراق سفر ایشان به واتیکان را در شرایط کنونی منطقه، گامی تاریخی و مؤثر برای کاهش تنشها و حمایت از مسیحیان دانست
سامی اوشانا، عضو پارلمان عراق، روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتگو با کوردستان۲۴ اظهار داشت: «پرزیدنت بارزانی نهتنها در داخل اقلیم کوردستان و عراق، بلکه در سطح جهان شخصیتی برجسته و شناختهشده است.
کشورهای جهان اعتماد بالایی به ایشان دارند، چرا که توانسته است بدون تبعیض عقیدتی، دینی و قومی، از همزیستی مسالمتآمیز محافظت نماید.»
اهمیت سفر در بحبوحه بحران سوریه
این نماینده پارلمان افزود: «سفر پرزیدنت بارزانی به واتیکان تاریخی است، بهویژه در این مقطع زمانی که غرب کوردستان (روژآوا) شرایط دشواری را سپری میکند. لذا این سفر میتواند عاملی کلیدی برای پایان دادن به تنشهای منطقه، بهخصوص جنگی که در سوریه علیه کوردها آغاز شده است، باشد.»
پیام اطمینان برای مسیحیان
اوشانا تأکید کرد که این سفر برای مسیحیان اقلیم کوردستان اهمیت ویژهای دارد و موجب اطمینانخاطر و آرامش بیشتر آنان میگردد، زیرا نشان میدهد که در اقلیمی زندگی میکنند که تمام حقوق دینی و ملیشان محفوظ است. وی یادآور شد که در زمان حملات داعش به مناطق مسیحینشین عراق بهویژه دشت نینوا، مسیحیان برای حفظ جان و مال خود به اقلیم کوردستان پناه آوردند که این امر بیانگر باوری عمیق به همزیستی تحت رهبری پرزیدنت بارزانی است.
تقویت روابط با واتیکان
سامی اوشانا همچنین خاطرنشان کرد: «این سفر در راستای تقویت روابط میان دولت اقلیم کوردستان و واتیکان اهمیت راهبردی دارد و موجب هماهنگی بیشتر جهت حفظ حقوق بشر و تأکید بر موضوع همزیستی در اقلیم کوردستان میشود.»
جزئیات سفر و دیدارها
پرزیدنت بارزانی روز چهارشنبه ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴) بنا به دعوت رسمی وارد ایتالیا شد و با پاپ لئو چهاردهم، رهبر کاتولیکهای جهان، دیدار کرد. همچنین ایشان دیدارهای سیاسی متعددی با مقامات عالیرتبه ایتالیا انجام داد که محور آنها روابط دوجانبه، تحولات خاورمیانه، حملات گروههای مسلح وابسته به ارتش عربی سوریه به مناطق کوردستانی و تلاش برای جلب حمایتهای بینالمللی جهت توقف کشتار در غرب کوردستان بود.
این دومین سفر پرزیدنت بارزانی به واتیکان است؛ نخستین سفر ایشان در ماه مه ۲۰۱۴ و دیدار با پاپ فرانسیس انجام شده بود.