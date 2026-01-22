اقلیم کوردستان و فرانسه بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشات و تضمین حقوق ملت کورد تأکید کردند

3 ساعت پیش

در دیدار مسرور بارزانی با وزیر امور خارجه‌ی فرانسه در داووس، طرفین ضمن ابراز نگرانی عمیق از تشدید درگیری‌ها در سوریه، بر لزوم حل مسالمت‌آمیز مناقشات و تضمین حقوق ملت کورد تأکید کردند.

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴) در حاشیه اجلاس داووس با ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه‌ی فرانسه دیدار و گفتگو کرد.

محورهای گفتگو

طبق بیانیه دولت اقلیم کوردستان، در این نشست وضعیت عمومی عراق، آخرین تحولات منطقه و گفتگوهای احزاب سیاسی برای تشکیل کابینه جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفت. وزیر خارجه فرانسه در این دیدار سلام و احترام امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور فرانسه را به نخست‌وزیر ابلاغ و بر گسترش روابط دیرینه و دوستانه میان اقلیم کوردستان و فرانسه تأکید ورزید.

نخست‌وزیر مسرور بارزانی نیز مراتب سپاس و قدردانی اقلیم کوردستان را بابت حمایت‌های مستمر دولت و ملت فرانسه ابراز داشت.

نگرانی از احیای داعش

بخش اصلی این گفتگو به جنگ و تنش‌های نظامی در سوریه اختصاص داشت. هر دو طرف نگرانی عمیق خود را نسبت به درگیری‌های جاری ابراز کردند و آن را تهدیدی جدی برای صلح و ثبات منطقه و عاملی برای قدرت‌گیری مجدد تروریست‌های داعش دانستند. طرفین هم‌نظر بودند که مشکلات باید از طریق گفتگو، مذاکره و با تضمین حقوق ملت کورد و تمامی مؤلفه‌های قومی و دینی حل‌وفصل گردد.