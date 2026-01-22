پرزیدنت بارزانی: هیچکس توان تعرض به خاک ما را ندارد
پرزیدنت مسعود بارزانی از سفارت عراق فدرال در ایتالیا دیدار کرد
پرزیدنت بارزانی روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویهی ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، در جریان سفر رسمی خود به ایتالیا، ضمن دیدار با وزیر دفاع این کشور و حضور در سفارت عراق در رم، بر نقش حیاتی نیروهای پیشمرگه در دفاع از کیان اقلیم کوردستان تأکید ورزید.
پرزیدنت بارزانی در ادامهی برنامههای سفر خود به واتیکان و ایتالیا، در رم پایتخت این کشور با گویدو کروزتو، وزیر دفاع ایتالیا دیدار کرد. وی در کنفرانس خبری پس از این نشست، ضمن ابراز خرسندی از نتایج گفتوگوها، وزیر دفاع ایتالیا را «دوست بسیار محترم و نزدیک ملت کورد» خواند. محور اصلی این دیدار بررسی تحولات منطقه و بهویژه وضعیت غرب کوردستان بود.
پرزیدنت بارزانی ایتالیا را از دوستان نزدیک ملت کورد برشمرد و تصریح کرد که مقامات این کشور درک عمیقی از شرایط غرب کوردستان دارند و ضمن ابراز همدردی، بر تداوم حمایت و پشتیبانی خود از مردم مناطق کوردستانی متعهد شدهاند.
خط قرمز: کرامت و موجودیت کوردها
پرزیدنت بارزانی با اشاره به تلاشهای دیپلماتیک برای جلوگیری از تنشها گفت: «تمام تلاش ما بر این است که مانع وقوع جنگ شویم تا مردم کوردستان متحمل درد، رنج و آسیب نشوند.» وی در عین حال با لحنی قاطع تأکید کرد: «برای ما کرامت و موجودیت کورد از هر موضوع دیگری مهمتر است و آمادگی داریم هر اقدامی که برای حفاظت از کرامت ملت کوردستان لازم باشد، انجام دهیم.»
تأکید بر اقتدار نیروهای پیشمرگه
پرزیدنت بارزانی همچنین در بخشی دیگر از برنامههای روز پنجشنبه، با حضور در محل سفارت عراق در ایتالیا، به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد. وی در واکنش به نگرانیها پیرامون تهدیدات منطقهای اظهار داشت: «اگرچه ما در منطقهای مملو از جنگ، آشوب و مشکلات زندگی میکنیم، اما این اطمینان را میدهم که اقلیم کوردستان دارای نیروهای پیشمرگه است و انشاءالله هیچکس توان تعرض و دستدرازی به اقلیم کوردستان را نخواهد داشت.»
اتحاد ملی و مسئلهی زندانیان داعش
پرزیدنت بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود، از همبستگی و تجمعات حمایتی کوردهای ساکن اروپا و سایر نقاط جهان در پشتیبانی از غرب کوردستان قدردانی کرد و اتحاد ملت کورد در سراسر جهان را «بهترین اتفاق» و مایهی خرسندی دانست.
وی در پایان در خصوص موضوع انتقال زندانیان داعش از سوریه به عراق خاطرنشان کرد: «هنوز آمار دقیقی از تعداد این افراد در دست نیست؛ اما نگهداری آنان در زندانهای تحت کنترل عراق بسیار امنتر و منطقیتر از آن است که در سوریه رها و بیکنترل باشند.»