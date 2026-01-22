رئیس اقلیم کوردستان با مظلوم عبدی دیدار کرد

نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی بر رعایت آتش‌بس و گفتگو با دمشق تأکید کردند

رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با فرمانده‌ی نیروهای سوریه دموکراتیک، بر لزوم تداوم تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها و آغاز فوری گفتگوها میان "هسده" و دولت مرکزی سوریه تأکید کرد.

نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، بعدازظهر پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، از مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسده) و هیئت همراه وی استقبال کرد.

محورهای گفتگو

طبق بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این نشست آخرین تحولات میدانی سوریه بررسی شد. نچیروان بارزانی بر ادامه تلاش‌ها و تماس‌های خود با تمامی طرف‌های ذی‌ربط جهت تداوم آتش‌بس، توقف درگیری‌ها و آغاز فوری گفتگو میان نیروهای هسده و دمشق تأکید کرد. وی همچنین تأمین و حفظ حقوق کوردها و تمامی مؤلفه‌ها در چارچوب سوریه‌ای یکپارچه را امری ضروری دانست.

قدردانی مظلوم عبدی

مظلوم عبدی نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات، از نقش و حمایت‌های نچیروان بارزانی و دولت اقلیم کوردستان در جهت آرام‌سازی اوضاع و حل مشکلات قدردانی کرد. وی بر آمادگی و تمایل نیروهایش برای حل مسالمت‌آمیز مشکلات بر مبنای تأمین حقوق ملت کورد در سوریه‌ای یکپارچه تأکید ورزید.

در این دیدار همچنین خطرات و تهدیدات ناشی از ظهور مجدد داعش و تأثیرات آن بر امنیت و ثبات سوریه و کل منطقه مورد بحث قرار گرفت.