رئیس اقلیم کوردستان با مظلوم عبدی دیدار کرد
نچیروان بارزانی و مظلوم عبدی بر رعایت آتشبس و گفتگو با دمشق تأکید کردند
رئیس اقلیم کوردستان در دیدار با فرماندهی نیروهای سوریه دموکراتیک، بر لزوم تداوم تلاشها برای کاهش تنشها و آغاز فوری گفتگوها میان "هسده" و دولت مرکزی سوریه تأکید کرد.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، بعدازظهر پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، از مظلوم عبدی، فرمانده کل نیروهای سوریه دموکراتیک (هسده) و هیئت همراه وی استقبال کرد.
محورهای گفتگو
طبق بیانیه ریاست اقلیم کوردستان، در این نشست آخرین تحولات میدانی سوریه بررسی شد. نچیروان بارزانی بر ادامه تلاشها و تماسهای خود با تمامی طرفهای ذیربط جهت تداوم آتشبس، توقف درگیریها و آغاز فوری گفتگو میان نیروهای هسده و دمشق تأکید کرد. وی همچنین تأمین و حفظ حقوق کوردها و تمامی مؤلفهها در چارچوب سوریهای یکپارچه را امری ضروری دانست.
قدردانی مظلوم عبدی
مظلوم عبدی نیز ضمن ارائه گزارشی از آخرین تحولات، از نقش و حمایتهای نچیروان بارزانی و دولت اقلیم کوردستان در جهت آرامسازی اوضاع و حل مشکلات قدردانی کرد. وی بر آمادگی و تمایل نیروهایش برای حل مسالمتآمیز مشکلات بر مبنای تأمین حقوق ملت کورد در سوریهای یکپارچه تأکید ورزید.
در این دیدار همچنین خطرات و تهدیدات ناشی از ظهور مجدد داعش و تأثیرات آن بر امنیت و ثبات سوریه و کل منطقه مورد بحث قرار گرفت.