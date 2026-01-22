تام براک: ایالات متحده بر اجرای توافق ۱۸ ژانویه تأکید دارد
تام باراک با مظلوم عبدی و الهام احمد دیدار کرد
فرستادهی ویژهی رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه پس از دیدار با مظلوم عبدی و الهام احمد، از تعهد واشنگتن به پیشبرد فرآیند ادغام طبق توافق اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق خبر داد.
تام براک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در امور سوریه، روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴) در پیامی در شبکهی اجتماعی اکس (توییتر سابق) اعلام کرد: «امروز با افتخار با ژنرال مظلوم عبدی و الهام احمد دیدار کردم.»
حمایت از توافق ادغام
براک در پیام خود نوشت: «ایالات متحده آمریکا بر پشتیبانی و تعهد خود جهت پیشبرد پروسه یکپارچهسازی که در توافقنامه ۱۸ ژانویه میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه آمده است، تأکید کرد.»
فرستاده رئیسجمهور آمریکا افزود: «تمامی طرفها توافق نظر داشتند که نخستین گام اساسی، پایبندی کامل به آتشبس فعلی است. همزمان، ما با یکدیگر برای تعیین و اجرای تدابیر اعتمادساز از سوی همه طرفها جهت تقویت اعتماد و ثبات دائمی همکاری میکنیم.»