تام براک: ایالات متحده بر اجرای توافق ۱۸ ژانویه تأکید دارد

تام باراک، فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه
فرستاده‌ی ویژه‌ی رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه پس از دیدار با مظلوم عبدی و الهام احمد، از تعهد واشنگتن به پیشبرد فرآیند ادغام طبق توافق اخیر میان نیروهای دموکراتیک سوریه و دمشق خبر داد.

تام براک، سفیر آمریکا در ترکیه و فرستاده ویژه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در امور سوریه، روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴) در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی اکس (توییتر سابق) اعلام کرد: «امروز با افتخار با ژنرال مظلوم عبدی و الهام احمد دیدار کردم.»

 

حمایت از توافق ادغام

براک در پیام خود نوشت: «ایالات متحده آمریکا بر پشتیبانی و تعهد خود جهت پیشبرد پروسه یکپارچه‌سازی که در توافقنامه ۱۸ ژانویه میان نیروهای سوریه دموکراتیک و دولت سوریه آمده است، تأکید کرد.»

فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «تمامی طرف‌ها توافق نظر داشتند که نخستین گام اساسی، پایبندی کامل به آتش‌بس فعلی است. هم‌زمان، ما با یکدیگر برای تعیین و اجرای تدابیر اعتمادساز از سوی همه طرف‌ها جهت تقویت اعتماد و ثبات دائمی همکاری می‌کنیم.»

 
