استاندار اربیل کمپین بزرگ کمک‌رسانی به غرب کوردستان را اعلام کرد

مردم اربیل از کمپین بزرگ کمک‌رسانی به غرب کوردستان اسقبال کردند

امید خوشناو، استاندار اربیل
امید خوشناو با اعلام آغاز "کمپین اربیل"، از تمامی شهروندان، تجار و نهادهای خیریه خواست تا به یاری آوارگان و آسیب‌دیدگان جنگ در مناطق کوردستانی سوریه بشتابند.

امید خوشناو، استاندار اربیل، روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴) در یک کنفرانس مطبوعاتی، آغاز کمپینی گسترده برای جمع‌آوری کمک‌های انسانی و مالی جهت یاری‌رسانی به مردم غرب کوردستان (روژآوا) را اعلام کرد. وی این اقدام را وظیفه‌ای اخلاقی و ملی در شرایط دشوار کنونی توصیف کرد.

استاندار اربیل اظهار داشت: «در راستای یک موضع اخلاقی، انسانی، میهنی و دینی، اقلیم کوردستان وظیفه بزرگی در حمایت از غرب کوردستان و خواهران و برادرانمان که گرفتار این وضعیت ناگوار شده‌اند، بر عهده دارد. امروز غرب کوردستان نیازمند حمایت تمام بشریت و پیش از همه، مردم اقلیم کوردستان است.»

وی افزود: «رهبری سیاسی اقلیم کوردستان و در رأس آن پرزیدنت بارزانی، تمام توان خود را برای توقف جنگ و ویرانی به کار گرفته‌اند تا کوردهای روژآوا به حقوق و دستاوردهای خود در سوریه‌ای جدید دست یابند.»

خوشناو با اشاره به آوارگی و سختی‌های مردم روژآوا گفت: «ما امروز "کمپین اربیل" را فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی و به عنوان اربیل مهربان اعلام می‌کنیم.» وی اقلام ضروری مورد نیاز را شامل موارد زیر اعلام کرد:

۱. تجهیزات پزشکی و دارو.

۲. آذوقه و بسته‌های مواد غذایی.

۳. تشک، پتو و چادر.

وی تأکید کرد که شهروندان باید صرفاً اجناس نو اهدا کنند تا خدمتی شایسته به آوارگان ارائه شود.

جایگزینی برای تجمعات

استاندار اربیل در خصوص تجمع مقابل کنسولگری‌ها گفت: «از شهروندان می‌خواهیم به جای تجمع در برابر کنسولگری‌ها و مسدود کردن خیابان‌ها، از طریق این کمپین حمایت خود را نشان دهند تا کمک‌ها توسط تیم‌های متخصص و با امانت‌داری کامل به دست نیازمندان برسد.»

این کمپین از ساعت ۱۲ ظهر امروز آغاز شده و تا زمان مورد نیاز ادامه خواهد داشت.

 
