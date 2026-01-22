مردم اربیل از کمپین بزرگ کمک‌رسانی به غرب کوردستان اسقبال کردند

2 ساعت پیش

امید خوشناو با اعلام آغاز "کمپین اربیل"، از تمامی شهروندان، تجار و نهادهای خیریه خواست تا به یاری آوارگان و آسیب‌دیدگان جنگ در مناطق کوردستانی سوریه بشتابند.

امید خوشناو، استاندار اربیل، روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴) در یک کنفرانس مطبوعاتی، آغاز کمپینی گسترده برای جمع‌آوری کمک‌های انسانی و مالی جهت یاری‌رسانی به مردم غرب کوردستان (روژآوا) را اعلام کرد. وی این اقدام را وظیفه‌ای اخلاقی و ملی در شرایط دشوار کنونی توصیف کرد.

استاندار اربیل اظهار داشت: «در راستای یک موضع اخلاقی، انسانی، میهنی و دینی، اقلیم کوردستان وظیفه بزرگی در حمایت از غرب کوردستان و خواهران و برادرانمان که گرفتار این وضعیت ناگوار شده‌اند، بر عهده دارد. امروز غرب کوردستان نیازمند حمایت تمام بشریت و پیش از همه، مردم اقلیم کوردستان است.»

وی افزود: «رهبری سیاسی اقلیم کوردستان و در رأس آن پرزیدنت بارزانی، تمام توان خود را برای توقف جنگ و ویرانی به کار گرفته‌اند تا کوردهای روژآوا به حقوق و دستاوردهای خود در سوریه‌ای جدید دست یابند.»

خوشناو با اشاره به آوارگی و سختی‌های مردم روژآوا گفت: «ما امروز "کمپین اربیل" را فارغ از هرگونه دیدگاه سیاسی و به عنوان اربیل مهربان اعلام می‌کنیم.» وی اقلام ضروری مورد نیاز را شامل موارد زیر اعلام کرد:

۱. تجهیزات پزشکی و دارو.

۲. آذوقه و بسته‌های مواد غذایی.

۳. تشک، پتو و چادر.

وی تأکید کرد که شهروندان باید صرفاً اجناس نو اهدا کنند تا خدمتی شایسته به آوارگان ارائه شود.

جایگزینی برای تجمعات

استاندار اربیل در خصوص تجمع مقابل کنسولگری‌ها گفت: «از شهروندان می‌خواهیم به جای تجمع در برابر کنسولگری‌ها و مسدود کردن خیابان‌ها، از طریق این کمپین حمایت خود را نشان دهند تا کمک‌ها توسط تیم‌های متخصص و با امانت‌داری کامل به دست نیازمندان برسد.»

این کمپین از ساعت ۱۲ ظهر امروز آغاز شده و تا زمان مورد نیاز ادامه خواهد داشت.