دیدار ولیعهد اردن با نخستوزیر اقلیم کوردستان؛ ابلاغ سلام پادشاه اردن
مسرور بارزانی در حاشیهی اجلاس داووس با شاهزاده حسین بن عبدالله، ولیعهد اردن دیدار و گفتوگو کرد
مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، با ولیعهد اردن دیدار کرد. در این نشست بر توسعه هرچه بیشتر روابط دوستانه و ویژه میان اقلیم کوردستان و پادشاهی اردن تأکید شد.
نخستوزیر اقلیم کوردستان مراتب سپاس و قدردانی خود را بابت حمایتهای همیشگی پادشاهی اردن و ملک عبدالله دوم ابراز داشت. شاهزاده حسین بن عبدالله نیز ضمن ابلاغ سلام و احترام پادشاه اردن به نخستوزیر، بر آمادگی کامل کشورش برای حمایت از اقلیم کوردستان تأکید کرد.
بررسی اوضاع عمومی عراق، تلاشها برای تشکیل دولت جدید، تحولات سوریه و اهمیت تداوم آتشبس و حل مشکلات از طریق تفاهم و گفتگو، از دیگر محورهای این دیدار بود.