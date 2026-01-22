اخبار

دیدار ولیعهد اردن با نخست‌وزیر اقلیم کوردستان؛ ابلاغ سلام پادشاه اردن

مسرور بارزانی در حاشیه‌ی اجلاس داووس با شاهزاده حسین بن عبدالله، ولیعهد اردن دیدار و گفت‌وگو کرد

کوردستان مسرور بارزانی داووس٢٠٢٦

مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، با ولیعهد اردن دیدار کرد. در این نشست بر توسعه هرچه بیشتر روابط دوستانه و ویژه میان اقلیم کوردستان و پادشاهی اردن تأکید شد.

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان مراتب سپاس و قدردانی خود را بابت حمایت‌های همیشگی پادشاهی اردن و ملک عبدالله دوم ابراز داشت. شاهزاده حسین بن عبدالله نیز ضمن ابلاغ سلام و احترام پادشاه اردن به نخست‌وزیر، بر آمادگی کامل کشورش برای حمایت از اقلیم کوردستان تأکید کرد.

بررسی اوضاع عمومی عراق، تلاش‌ها برای تشکیل دولت جدید، تحولات سوریه و اهمیت تداوم آتش‌بس و حل مشکلات از طریق تفاهم و گفتگو، از دیگر محورهای این دیدار بود.

 

 

مصطفی ابراهیم ,