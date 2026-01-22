تأکید بر توسعه روابط تجاری در دیدار مسرور بارزانی و وزیر بازرگانی کویت

نخست‌وزیر در داووس با خلیفه عبدالله عجیل، وزیر بازرگانی و صنعت دولت کویت دیدار کرد

5 ساعت پیش

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان و وزیر بازرگانی و صنعت کویت بر گسترش همکاری‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری توافق کردند.

مسرور بارزانی روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، در چارچوب دیدارهای خود در مجمع جهانی اقتصاد داووس، با خلیفه عبدالله عجیل، وزیر بازرگانی و صنعت دولت کویت دیدار کرد. طرفین در این نشست بر لزوم توسعه روابط دوجانبه در زمینه‌های سرمایه‌گذاری و تبادلات تجاری تأکید ورزیدند.