در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره‌ی سوریه، بر لزوم اجرای توافق میان نیروهای دموکراتیک و دمشق تأکید شد

4 ساعت پیش

نماینده‌ی پاناما در شورای امنیت روز پنجشنبه، ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴)، اعلام کرد که مرحله‌ی انتقالی در سوریه همچنان شکننده است. وی با اشاره به کشته شدن ده‌ها شهروند کورد در حلب و شهرهای اطراف و آسیب دیدن زیرساخت‌های غیرنظامی، این حوادث را چالشی برای ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در نهادهای دولتی دانست و بر لزوم جلوگیری از تجزیه‌ی مردم و خاک سوریه تأکید کرد.

وی افزود که باید به توافق ۱۹ ژوئیه احترام گذاشته شود و این توافق بر اساس قوانین بین‌المللی اجرا گردد تا از آوارگی بیشتر شهروندان جلوگیری شود. نماینده پاناما تصریح کرد که کوردها نیز باید همانند سایر مردمان سوریه، حق تعیین سرنوشت خود را داشته باشند.