قدردانی مظلوم عبدی از پرزیدنت بارزانی و موضعگیری اقلیم کوردستان
فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک اعلام کرد که موضع اقلیم کوردستان، رهبری و مردم آن، شایستهی احترام و قدردانی فراوان است.
مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک (هەسەدە)، روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴)، با انتشار پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس»، مراتب قدردانی خود را ابراز کرد.
وی نوشت: «در این مرحله، قدردانی بسیاری از تلاشهای پرزیدنت مسعود بارزانی و کاک نچیروان بارزانی داریم؛ چرا که آنان با هماهنگی میانجیگری آمریکا، به حمایت از تلاشهای سیاسی با هدف دستیابی به آتشبس، ازسرگیری مذاکرات و اجرای توافقات انجامشده، از جمله پروسهی ادغام میان ما و حکومت سوریه، ادامه میدهند.»
وی همچنین افزوده است: «موضع اقلیم کوردستان، رهبری و مردم آن، شایستهی احترام و قدردانی فراوان است.»
همزمان، روز پنجشنبه، پس از دیدار با تام باراک و فرماندهی سنتکام، فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک در پیامی در ایکس، از برگزاری نشستی پربار با یک هیئت نظامی و دیپلماتیک ایالات متحدهی آمریکا در اربیل خبر داد.
مظلوم عبدی در اینباره میگوید: «این دیدار با هدف بررسی وضعیت امنیتی منطقه و یافتن راهکاری برای آغاز مذاکرات سیاسی با حاکمیت جدید سوریه برگزار شد.»
در جریان این نشست، مظلوم عبدی، فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک، با تام باراک، سفیر آمریکا در ترکیه و دریادار برد کوپر، فرماندهی فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) گفتوگو کرد.
فرماندهی کل نیروهای سوریهی دموکراتیک اشاره کرده است که حمایتهای واشنگتن و سیاستهای دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، برای پروسهی آتشبس و توقف جنگ، از اهمیت جدی برخوردار و شایستهی تقدیر است.
در همین نشست، مظلوم عبدی از تلاشهای تام باراک که برای بازگشت طرفین به میز گفتوگو و ازسرگیری مذاکرات میان آنان و حکومت سوریه فعالیت میکند، استقبال کرد.