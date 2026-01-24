عایشهگل دوغان: نباید به دستاوردهای ملت کورد به چشم تهدید نگریسته شود
سخنگوی «پارت برابری و دموکراسی خلقها» میگوید: لازم است حقوق و مطالبات ملت کورد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.
عایشهگل دوغان، سخنگوی «دم پارت» روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که باید دوستی میان کورد و ترک بیش از پیش توسعه یابد تا برادری واقعی شکل بگیرد. وی تأکید کرد که نباید به دستاوردهای ملت کورد به عنوان تهدیدی علیه هیچ ملت و جناحی نگریسته شود، بلکه باید این دستاوردها پذیرفته شوند. وی افزود: «در طول تاریخ، ملت کورد به دلیل مرزهای جغرافیایی تکهتکه شده است، اما از نظر قلبی، تمام کوردها یکپارچه هستند.»
عایشهگل دوغان گفت: «مرز در فرهنگ فرد کورد جایگاهی ندارد و هزاران بار تأکید کردهایم که باید حقوق و مطالبات ملت کورد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود. کورد از موجودیت خود محافظت میکند و بیهویتی را دیگر نمیپذیرد؛ زبان و هویت کورد برای هیچ کشوری تهدید نیست.»
وی همچنین اشاره کرد که پروسهی صلح در ترکیه و سوریه باید به شیوهای مثبت مدیریت شود و در این راستا تلاشهایشان ادامه خواهد داشت و دیدارهای بیشتری انجام خواهند داد. وی افزود که در چند روز آینده با پارتهای سیاسی، از جمله اپوزیسیون، دیدار خواهند کرد.
دوغان با اشاره به روابط میان آنکارا و اربیل گفت: «ارتباط بسیار خوبی میان ترکیه و اقلیم کوردستان وجود دارد که مایهی امید و خوشحالی همهی ماست. درخواست میکنیم که این ارتباط میان ترکیه و روژآوا نیز برقرار شود و توسعه یابد. در سوریه اقوام و ادیان مختلفی حضور دارند و باید حقوق همهی طرفها حفظ شود. اگر ترکیه میخواهد کشوری پیشرو در صلح باشد، راه باز است و ما نیز از آن پشتیبانی میکنیم.»