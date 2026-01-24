اخبار

عایشه‌گل دوغان: نباید به دستاوردهای ملت کورد به چشم تهدید نگریسته شود

سخنگوی «پارت برابری و دموکراسی خلق‌ها» می‌گوید: لازم است حقوق و مطالبات ملت کورد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود.

خاورمیانه عایشه‌گل دوغان دم پارتی

عایشه‌گل دوغان، سخنگوی «دم پارت» روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴)، در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که باید دوستی میان کورد و ترک بیش از پیش توسعه یابد تا برادری واقعی شکل بگیرد. وی تأکید کرد که نباید به دستاوردهای ملت کورد به عنوان تهدیدی علیه هیچ ملت و جناحی نگریسته شود، بلکه باید این دستاوردها پذیرفته شوند. وی افزود: «در طول تاریخ، ملت کورد به دلیل مرزهای جغرافیایی تکه‌تکه شده است، اما از نظر قلبی، تمام کوردها یکپارچه هستند.»

عایشه‌گل دوغان گفت: «مرز در فرهنگ فرد کورد جایگاهی ندارد و هزاران بار تأکید کرده‌ایم که باید حقوق و مطالبات ملت کورد پذیرفته و به رسمیت شناخته شود. کورد از موجودیت خود محافظت می‌کند و بی‌هویتی را دیگر نمی‌پذیرد؛ زبان و هویت کورد برای هیچ کشوری تهدید نیست.»

وی همچنین اشاره کرد که پروسه‌ی صلح در ترکیه و سوریه باید به شیوه‌ای مثبت مدیریت شود و در این راستا تلاش‌هایشان ادامه خواهد داشت و دیدارهای بیشتری انجام خواهند داد. وی افزود که در چند روز آینده با پارت‌های سیاسی، از جمله اپوزیسیون، دیدار خواهند کرد.

دوغان با اشاره به روابط میان آنکارا و اربیل گفت: «ارتباط بسیار خوبی میان ترکیه و اقلیم کوردستان وجود دارد که مایه‌ی امید و خوشحالی همه‌ی ماست. درخواست می‌کنیم که این ارتباط میان ترکیه و روژآوا نیز برقرار شود و توسعه یابد. در سوریه اقوام و ادیان مختلفی حضور دارند و باید حقوق همه‌ی طرف‌ها حفظ شود. اگر ترکیه می‌خواهد کشوری پیشرو در صلح باشد، راه باز است و ما نیز از آن پشتیبانی می‌کنیم.»

 
مصطفی ابراهیم ,