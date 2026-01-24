اوجالان: من مخالف فدرالیسم و دولت مستقل هستم
اوجالان به جای فدرالیسم برای ترکیە "جمهوری دموکراتیک راە حل میداند
پارلمان ترکیه به طور رسمی متن صورتجلسهی دیدار هیئت نمایندگان و عبدالله اوجالان در ایمرالی را منتشر کرد.
بر اساس این سند، اوجالان اعلام کرده است که مخالف فدرالیسم و دولت مستقل است و به جای آن «جمهوری دموکراتیک» را راهحل میداند. همزمان هشدار داده است که اگر این پروسه شکست بخورد، خطر کودتا علیه رهبران ترکیه وجود دارد.
ریاست پارلمان ترکیه، دو ماه پس از سفر هیئت «کمیتهی پروسهی صلح» به ایمرالی، روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴)، متن کامل گفتوگوهای میان هیئت (متشکل از نمایندگان دم پارت، آکپارتی و مهپ) و عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پکک را منتشر کرد.
اوجالان در این نشست تأکید کرده است که وی به دنبال «دولت مستقل، فدرالیسم یا خودمختاری» نیست، بلکه مدل «جمهوری دموکراتیک» را راهحل میداند. وی همچنین اشاره کرده است: «آنچه برای ترکیه میخواهم، همان را برای سوریه نیز خواستاریم، نه فدرالیسم.»
در خصوص نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد)، اوجالان اعلام کرده است که اگر فرصت به او داده شود، میتواند با آنان تماس بگیرد و باور دارد که به حرف او گوش میدهند، اما باید حقوق تمام اقلیتها (کورد، عرب، ترکمان و دیگران) در سوریه حفظ شود.
محور مهمی از سخنان اوجالان، ستایش از موضع دولت باخچلی، رئیس مهپ بوده و میگوید: «باخچلی شجاعتی نادر از خود نشان داده است.» اما وی هشدار داده است که اگر این پروسه موفق نشود، «مکانیسم کودتا» فعال میشود، همانطور که در گذشته هر زمان تلاشی برای راهحل صورت گرفته، کودتا شده است.
اوجالان تأکید کرده است: «اگر شرایط را برایم فراهم کنند، قدرت تئوریک و عملی دارم که این پروسه را به سمت راهحل ببرم.» همچنین اشاره کرده است که باید مفهوم «جنگ کورد و ترک» پایان یابد، زیرا این دو ملت بدون یکدیگر نمیتوانند در خاورمیانه بقا داشته باشند.
در مورد ایران، اوجالان معتقد است که تهران باید حقوق دموکراتیک کوردها و آذریها را بدهد و اعدامها را متوقف کند. دربارهی اسرائیل نیز اشاره کرده است که اسرائیل نمیتواند بدون کوردهای منطقه هژمونی خود را تحمیل کند، اما او مخالف سیاست اسرائیل است و دولت ترکیه را برای توازن منطقه مهم میداند.
هیئت پارلمانی درخواست کردهاند که گامهای عملی برای خلع سلاح برداشته شود. اوجالان در پاسخ اعلام کرده است که پیش از خلع سلاح، باید «زمینهی ذهنی و قانونی» فراهم شود و اگر پیام او به قندیل برسد، آن را رعایت میکنند. او گفته است: «ما میتوانیم اسلحه را برای همیشه از دستور کار ترکیه خارج کنیم.»