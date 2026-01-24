تریفه عزیز: خواستار حفاظت از مردم غیرنظامی روژآوا هستیم

نماینده‌ی اقلیم کوردستان در آمریکا: از تلاش‌های دولت ترامپ حمایت می‌کنیم

4 ساعت پیش

نماینده‌ی دولت اقلیم کوردستان در آمریکا گفت که سلسله‌نشست‌هایی را با اعضای کنگره انجام داده‌اند و هدف اصلی آنان حفاظت از کوردهای مناطق کوردستانی (روژآوا) در برابر هرگونه خطری است.

تریفه عزیز، نماینده‌ی دولت اقلیم کوردستان در آمریکا، روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴)، به کوردستان ۲۴ گفت: «ما در اینجا هستیم تا دوشادوش رهبرانمان برای تأمین صلح و ثبات در مناطق کوردستانی سوریه تلاش کنیم.»

وی افزود که نشست‌هایشان با اعضای کنگره‌ی آمریکا ادامه دارد و در آن وضعیت روژآوا را به دقت برای آنان تشریح کرده‌اند. تریفه عزیز گفت: «از آنان درخواست کردیم که با ما همکاری کنند و تمرکز خود را بر وضعیت موجود بگذارند تا مردم غیرنظامی و بی‌گناه مناطق کوردستانی قربانی نشوند و جانشان محفوظ بماند.»

در خصوص موضع رسمی دولت اقلیم کوردستان در قبال وضعیت موجود، تریفه عزیز تأکید کرد: «به عنوان دولت اقلیم، از تلاش‌های دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای تأمین صلح در منطقه حمایت می‌کنیم.»