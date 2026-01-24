۴ کودک بر اثر سرما جان باختند

3 ساعت پیش

الهام احمد، رئیس مشترک اداره‌ی روابط خارجی مدیریت خودگردان، بر لزوم پایان دادن به جنگ و اجرای توافق‌نامه ۱۸ ژانویه تأکید کرد. این در حالی است که محاصره شدید کوبانی و سرمای طاقت‌فرسا، جان هزاران شهروند را به خطر انداخته و سازمان ملل متحد نسبت به وقوع فاجعه‌ای تمام‌عیار در مناطق کوردستانی هشدار می‌دهد.

الهام احمد، رئیس مشترک اداره روابط خارجی مدیریت خودگردان، روز جمعه، ۲۳ ژانویه ۲۰۲۶ (۳ بهمن ۱۴۰۴)، در پیامی ضمن قدردانی از ایستادگی جامعه‌ی کورد، اعلام کرد که برقراری آتش‌بس و توقف عملیات نظامی، گامی بنیادین برای اجرای توافق‌نامه‌ی ۱۸ ژانویه است. وی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) نوشت: «با وجود دشواری شرایط، ما به تلاش‌های خود ادامه می‌دهیم و برای پایان دادن به این جنگ پیش‌قدم می‌شویم.»

الهام احمد با اشاره به موج آوارگی دسته‌جمعی از روستاها و شهرک‌های منطقه در روزهای اخیر، تأکید کرد که همگان مشتاقانه در انتظار بازگشتی امن به زادگاه خود هستند. وی همچنین ضمن ستایش از تلاش‌های ملی و بین‌المللی برای آرام کردن اوضاع، افزود: «حمایت‌های سیاسی و رسانه‌ای شما، خط دفاعی واقعی برای حفاظت از کرامت مردم ما و حق زندگی در آزادی و امنیت ایجاد کرده است.» او از جامعه‌ی جهانی خواست برای رفع خطر نسل‌کشی علیه ملت کورد، به حمایت‌های خود ادامه دهند.

وضعیت فوق‌بحرانی در کوبانی؛ مرگ کودکان و محاصره‌ی شهر

هم‌زمان با تلاش‌های دیپلماتیک، گزارش‌های میدانی از وضعیت وخیم انسانی در کوبانی حکایت دارند. دیلان بارزان، خبرنگار میدانی، روز شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴) گزارش داد که ۴ کودک در شهر کوبانی بر اثر شدت سرما جان باختند. قطع برق، نبود سوخت و وسایل گرمایشی، همراه با محاصره‌ی کامل شهر، زندگی را برای ۱۵۰ هزار غیرنظامی محصور در شهر فلج کرده است.

کمک‌های بشردوستانه‌ای که از سوی دولت اقلیم کوردستان ارسال شده بود، به دلیل تداوم محاصره به دست مردم نرسیده است. آوارگانی که از روستاهای اطراف به مرکز شهر پناه آورده‌اند، در مساجد و مدارس اسکان داده شده و در شرایطی بسیار دشوار و تنها با لباس‌های تنشان روزگار می‌گذرانند.

هشدار سازمان ملل و درخواست کمک فوری

فرحان حق، معاون سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، با ابراز نگرانی عمیق از بسته بودن تمامی راه‌های منتهی به کوبانی اظهار داشت: «وضعیت انسانی لحظه‌به‌لحظه وخیم‌تر می‌شود؛ برق قطع است، کیفیت آب نامناسب است و دسترسی به خدمات اولیه وجود ندارد.» وی افزود که سازمان ملل در حال رایزنی با مقامات حلب برای ایجاد گذرگاه امن جهت ارسال کمک‌های فوری است.

هم‌زمان، تیم هلال‌احمر کوردی نیز در پیامی فوری به نهادهای بین‌المللی هشدار داد که علی‌رغم اعلام آتش‌بس، محاصره نظامی مانع ورود غذا، دارو و سوخت به شهر شده و جان هزاران نفر، به‌ویژه کودکان و بیماران، در خطر است.

واکنش‌های سیاسی و نقش دولت اقلیم کوردستان

عدنان بوزان، عضو رهبری شورای میهنی کوردهای سوریه (ENKS)، ضمن هشدار نسبت به وقوع فاجعه انسانی، از نقش حمایتی رهبری اقلیم تقدیر کرد. وی گفت: «تلاش‌های مستمر پرزیدنت بارزانی و دولت اقلیم کوردستان که همواره پشتیبان مردم کوبانی و مناطق کوردستانی بوده‌اند، شایسته‌ی تقدیر است.»

بوزان با تأکید بر اینکه بحران سوریه راه‌حل نظامی ندارد، تصریح کرد که تنها راه نجات، گفتگوی سیاسی و تثبیت حقوق ملت کورد در قانون اساسی آینده سوریه است. او همچنین خواستار ایجاد فوری یک کریدور بشردوستانه برای نجات جان شهروندان شد.

رایزنی‌های دیپلماتیک عراق و اتحادیه اروپا

در تحولی دیگر، فواد حسین، وزیر امور خارجه عراق، روز شنبه ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴) در تماسی تلفنی با کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در خصوص پیامدهای درگیری‌ها در سوریه و مسئله زندانیان داعش گفتگو کرد.

طرفین بر لزوم نقش‌آفرینی فعال اروپا در حمایت از مذاکرات میان نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) و دمشق تأکید کردند. فواد حسین در خصوص پذیرش اتباع داعشی خاطرنشان کرد که بار امنیتی و مالی این موضوع نباید تنها بر دوش عراق باشد و نیازمند مشارکت همه کشورهای ذی‌ربط است.

برخورد انضباطی نیروهای سوریه دموکراتیک

مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک (هسد) در بیانیه‌ای اعلام کرد که یک نیروی نظامی به دلیل رفتار غیرحرفه‌ای و عکس‌برداری نامناسب با اجساد طرف مقابل در روستای «خروس» در جنوب کوبانی، از صفوف این نیروها اخراج و به دادگاه نظامی معرفی شد.

هسد با تأکید بر اینکه ارزش‌های اخلاقی خط قرمز این نیروهاست، اعلام کرد: «این رفتار فردی بوده و مغایر با اصول ماست؛ نیروهای سوریه دموکراتیک همواره به معیارهای انسانی و حفظ حرمت کشته‌شدگان پایبند هستند.»