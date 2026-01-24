ارسال بزرگترین کاروان کمکرسانی بنیاد خیریهی بارزانی به غرب کوردستان
کاروان کمکرسانی به روژاوا از ١٠٢ کامین حامل مواد غذایی و ٣٠٠ هزار لیتر سوخت زمستانی تشکیل شده است
به فرمان پرزیدنت بارزانی و نظارت دولت اقلیم کوردستان، ۱۰۲ کامیون حامل مواد غذایی و تجهیزات، همراه با ۳۰۰ هزار لیتر سوخت زمستانی به مناطق کوردستانی ارسال شد.
بنیاد خیریهی بارزانی در راستای وظایف انساندوستانهی خود و با هدف حمایت از ساکنان غرب کوردستان، عملیات گستردهای را شامل ارسال مواد غذایی، سوخت و اعزام تیمهای پزشکی آغاز کرده است. این اقدام با دستور مستقیم پرزیدنت بارزانی و تحت نظارت مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، انجام میشود.
جزئیات کاروان کمکرسانی و خدمات پزشکی
کارزان نوری، عضو هیئتمدیرهی بنیاد خیریهی بارزانی، در گفتوگو با کوردستان۲۴ اعلام کرد که کارزار وسیعی برای یاریرسانی به غرب کوردستان آغاز شده است. وی در تشریح جزئیات این کمکها اظهار داشت: «مجموع کمکهای ارسالی طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، ۲۱ و ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ و ۲ بهمن ۱۴۰۴)، شامل ۱۰۲ کامیون بوده که بیش از ۸۵۰ تن مواد غذایی و اقلام غیرخوراکی را به مناطق کوردستانی منتقل کردهاند.»
به گفتهی این مقام مسئول، کاروان نخست شامل ۶۷ کامیون و ۷۱۰ تن کالا بود که با پشتیبانی سرمایهگذاران، خیرین و شرکای بنیاد در اقلیم کوردستان تأمین شده است. علاوه بر کمکهای کالایی، بیش از ۱۶۰ نفر از کارکنان بنیاد خیریهی بارزانی برای توزیع اقلام در منطقه حضور یافتهاند.
کارزان نوری همچنین به خدمات درمانی اشاره کرد و افزود: «یک تیم ویژهی پزشکی نیز به منطقه اعزام شده و طی دو روز گذشته، خدمات معاینه و درمان را برای ۶۸۵ نفر از ساکنان انجام داده است.»
افزایش سه برابری سهمیهی سوخت زمستانی
موسی احمد، رئیس بنیاد خیریهی بارزانی، از تصمیم این نهاد برای افزایش چشمگیر سهمیهی سوخت ارسالی خبر داد. وی به کوردستان۲۴ گفت: «بنیاد خیریهی بارزانی تصمیم گرفته است تا میزان تأمین سوخت برای غرب کوردستان را از ۱۰۰ هزار لیتر به ۳۰۰ هزار لیتر افزایش دهد.»
موسی احمد در خصوص نحوهی توزیع این کمکها تصریح کرد که مرحلهی اول توزیع سوخت میان خانوادهها آغاز شده و به هر خانوار ۴۰ لیتر نفت سفید تحویل داده میشود. وی خاطرنشان کرد که این کمکها هماکنون در چهار منطقهی قامشلو، عامودا، گرکیلگی و جلآقا در حال توزیع است.
موضع رسمی دولت اقلیم کوردستان
پیشوا هورامانی، سخنگوی دولت اقلیم کوردستان، روز پنجشنبه ۲۲ ژانویه ۲۰۲۶ (۲ بهمن ۱۴۰۴) در بیانیهای بر تداوم این حمایتها تأکید کرد. وی اظهار داشت: «بر اساس توصیهی مسرور بارزانی، نخستوزیر اقلیم کوردستان، مقادیر مورد نیاز سوخت از طریق بنیاد خیریهی بارزانی به غرب کوردستان ارسال میشود و این روند تا پایان فصل سرما ادامه خواهد داشت.»
این اقدامات بخشی از وظیفهی ملی و انسانی بنیاد خیریهی بارزانی برای حمایت از مردم غرب کوردستان در شرایط دشوار کنونی محسوب میشود.