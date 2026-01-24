هشدار رئیس پیشین ستاد ارتش عراق: داعشیهای انتقالی باید اعدام شوند
رئیس پیشین ستاد ارتش عراق خواستار محاکمه و اعدام داعشیها شد
بابکر زیباری، رئیس پیشین ستاد ارتش عراق، روز شنبه، ۲۴ ژانویهی ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)، در گفتوگو با «کوردستان۲۴» اعلام کرد که وضعیت عراق در مقایسه با سال ۲۰۱۴ تغییرات بسیاری کرده است و استقبال مجدد مردم از داعش محال است، چراکه تجربهی تلخی از حضور آنان دارند.
زیباری در خصوص وضعیت امنیتی سوریه، نسبت به خطر گروههای مسلحی که کنترل مناطق را در دست دارند هشدار داد و گفت: «اوضاع در سوریه بسیار پیچیده است؛ گروهی از شبهنظامیان مانند سلطان مراد و حمزات بدون فرماندهی رسمی و بهشکل بیقیدوبند عمل میکنند که این امر خطر ظهور مجدد داعش را افزایش میدهد.» وی همچنین تأکید کرد که حضور نیروهای سوریهی دموکراتیک (هسد) بهعنوان نیروی حافظ امنیت در منطقه ضروری است و نبودِ آنها فاجعهبار خواهد بود.
رئیس پیشین ستاد ارتش عراق در پاسخ به پرسشی پیرامون توانایی عراق در نگهداری از این زندانیان، اطمینان داد که دولت عراق توانایی کامل دارد و زندانهای مستحکمی در دسترس است و تجربهی پیشینی نیز در نگهداری از تروریستها وجود دارد.
بابکر زیباری همچنین اشاره کرد که موضع کوردها در آمریکا، اروپا، استرالیا و خاورمیانه در قالب تظاهرات و حمایتها، فرصت بزرگی برای اتحاد کورد و نمایش قدرت آنان به خارج و داخل بود، اما رفتن جوانان بهصورت هیجانی و بدون آموزش و فرماندهی نظامی، اقدامی اشتباه است و به سازماندهی نظامی آسیب میرساند.