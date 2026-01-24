امدادرسانی گستردهی بنیاد خیریهی بارزانی به ۳۰ هزار آسیبدیده در حلب و حسکه
توزیع غذای گرم در میان آوارگان قامیشلو
بنیاد خیریهی بارزانی در چارچوب پاسخگویی فوری به بحران انسانی در غرب کوردستان، گزارش جامع فعالیتهای میدانی خود را منتشر کرد. این نهاد خیریه با دستور مستقیم پرزیدنت بارزانی و نظارت مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، بزرگترین محمولهی لجستیکی و پزشکی را برای یاریرسانی به مناطق کوردستانی ارسال کرده است.
بر اساس گزارشهای رسمی، تیمهای میدانی بنیاد خیریهی بارزانی در بازهی زمانی ۹ تا ۲۳ ژانویهی ۲۰۲۶ (۱۹ دی تا ۳ بهمن ۱۴۰۴)، موفق به امدادرسانی به حدود ۳۰ هزار نفر در استانهای حلب و حسکه شدهاند. این عملیات شامل توزیع مواد غذایی، سوخت، تجهیزات پزشکی و ارائهی خدمات درمانی بوده است.
امدادرسانی در حلب و تسهیل بازگشت آوارگان
طبق گزارش شماره ۱۰ این بنیاد، تمرکز عملیات در شهر حلب بر محلههای «شیخ مقصود» و «اشرفیه» بوده است. در طول ۱۴ روز فعالیت مستمر، ۱۸,۹۵۰ نفر (معادل ۲,۷۸۸ خانوار) از کمکهای اهدایی بهرهمند شدند. همچنین این بنیاد در تاریخ ۱۲ ژانویه (۲۲ دی)، از بازگشت بیش از سه هزار خانوار به این دو محله استقبال کرد و در ۱۹ ژانویه (۲۹ دی) نیز زمینهی بازگشت ۴۰۰ آواره از منطقهی «طبقه» به «عفرین» را فراهم آورد. اقلام توزیعشده شامل بستههای غذایی اضطراری (نان، آب، خرما و بیسکویت) و سبدهای غذایی ماهانه حاوی اقلام اساسی نظیر برنج، روغن و آرد بوده است.
کاروان بزرگ لجستیکی در حسکه و تأمین سوخت
در محور استان حسکه و مناطق غرب کوردستان، بنیاد خیریهی بارزانی از طریق گذرگاه مرزی فیشخابور (سیمالکا)، کاروانی متشکل از ۶۷ کامیون و ۱۶۰ نیروی امدادی را به منطقه اعزام کرد. در این مرحله ۷۱۰ تن کالا شامل ۲۲ قلم جنس مختلف توزیع گردید. تنها در دو روز پایانی عملیات، ۱۰,۳۲۰ نفر در حسکه و قامیشلو کمک دریافت کردند.
یکی از اقدامات راهبردی در این عملیات، توزیع ۱۰۰ هزار لیتر سوخت (مازوت) میان آوارگان بود که بودجهی آن توسط مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان تأمین شده بود. علاوه بر این، اقلام گرمایشی شامل ۱,۶۰۶ تخته تشک، ۴,۳۰۰ تخته پتو و تعداد زیادی بخاری برای مقابله با سرما در اختیار نیازمندان قرار گرفت.
خدمات پزشکی و حمایتهای روانی-اجتماعی
در بخش بهداشت و درمان، بنیاد با استقرار ۴ دستگاه آمبولانس و ۲۵ کادر پزشکی، طی دو روز ۶۸۵ بیمار را معاینه و ۱,۷۳۸ قلم دارو توزیع کرد. تیمهای تخصصی همچنین خدمات حمایت روانی-اجتماعی را به ۱,۵۲۹ نفر، با اولویت کودکان، زنان و افراد دارای نیازهای ویژه ارائه دادند. توزیع ۱,۰۲۹ کارتن پوشاک و ۱,۵۲۹ بستهی بهداشتی ماهانه نیز از دیگر اقدامات انجامشده بود.
ابتکار توزیع غذای گرم در قامیشلو
در پی تشدید بحران آوارگی و اسکان بسیاری از خانوادهها در مدارس و مساجد شهر قامیشلو، بنیاد خیریهی بارزانی در تاریخ ۲۴ ژانویهی ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)، ابتکار تازهای را برای تأمین تغذیهی سالم آغاز کرد. با توجه به عدم دسترسی آوارگان به امکانات پختوپز، یک آشپزخانهی اختصاصی راهاندازی شد که روزانه دو وعده غذای گرم و سالم را برای ۲,۳۰۰ نفر از آوارگان تهیه میکند. این اقدام با هدف پیشگیری از سوءتغذیه و کاهش بخشی از آلام آوارگان صورت گرفته است.
همکاریهای بینالمللی
این کمپین گسترده با مشارکت چندین سازمان بینالمللی از جمله «LDS»، «Peace Village»، «Khalsa Aid» و شرکت «ZER» اجرا شده است. کمکها در مراکز متعددی از جمله مدارس و مساجد شهر قامیشلو و سایر مناطق کوردستانی به دست آسیبدیدگان رسید.
بنیاد خیریهی بارزانی به عنوان نخستین سازمان بشردوستانه که در مواقع بحران از مرزها عبور میکند، بر تعهد خود برای حفظ کرامت انسانی و کاهش رنج آسیبدیدگان در زادگاهشان تأکید دارد.