هشدارهای بین‌المللی نسبت به خطر نسل‌کشی در مناطق کوردستانی

6 ساعت پیش

نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک با میانجی‌گری بین‌المللی مدت آتش‌بس را تمدید کردند، در حالی که کارشناسان سازمان ملل نسبت به وقوع جنایات جنگی در مناطق کوردستانی هشدار می‌دهند و اعتراضات گسترده‌ای در اروپا شکل گرفته است.

مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک (هسده) در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که بر اساس میانجی‌گری‌های بین‌المللی، توافقی برای تمدید آتش‌بس به مدت ۱۵ روز دیگر حاصل شده است. این تصمیم هم‌زمان با تداوم روند گفتگوها میان نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک و دولت دمشق جهت دستیابی به درکی مشترک اتخاذ گردید.

نیروهای سوریه‌ی دموکراتیک ضمن تأکید بر پایبندی کامل خود به مفاد این توافق، اعلام کردند که همواره خواهان احترام به آتش‌بس هستند، زیرا این اقدام به کاهش تنش‌های نظامی و حفظ جان غیرنظامیان در منطقه منجر خواهد شد. در این بیانیه هدف اصلی از تمدید مهلت مذکور، فراهم‌کردن فضایی مناسب برای تثبیت ثبات و موفقیت تلاش‌های سیاسی عنوان شده است. این بازه‌ی زمانی ۱۵ روزه، فرصتی حیاتی برای آزمودن حسن‌نیت طرفین و کاهش فشارهای انسانی ناشی از جنگ و محاصره بر مردم منطقه به شمار می‌رود.

هشدار جهانی نسبت به خطر پاک‌سازی نژادی

هم‌زمان با تحولات میدانی، گروهی از حقوق‌دانان بین‌المللی، فعالان حقوق بشر و دانشگاهیان جهان در یادداشتی فوری خطاب به دبیرکل سازمان ملل متحد و شورای امنیت، نسبت به احتمال وقوع پاک‌سازی نژادی و نسل‌کشی در شمال و شرق سوریه هشدار دادند.

در این یادداشت که در تاریخ ۲۱ ژانویه ۲۰۲۶ (۱ بهمن ۱۴۰۴) ارسال شده است، امضاکنندگان حملات اخیر به مناطق کوردستانی را نه درگیری‌های عادی، بلکه نقض سیستماتیک حقوق بشر و مصداق جنایت جنگی دانستند که توسط گروه‌های تندرو وابسته به دمشق هدایت می‌شود. کارشناسان خواستار توقف فوری حملات ارتش عربی سوریه، ایجاد مکانیسم مستندسازی جنایات، اولویت‌دادن به حفاظت از کوردها و سایر اقلیت‌ها (دروزی، ایزدی، مسیحی و علوی) و ایجاد منطقه‌ی امن در شمال و شرق سوریه شدند. آنان تأکید کردند که جامعه‌ی بین‌الملل باید به مسئولیت حمایت (R2P) پیش از وقوع فاجعه‌ی کامل عمل کند.

واکنش‌های سیاسی و انتقاد از قدرت‌های جهانی

در ادامه‌ی واکنش‌ها، گلستان کلیچ، رئیس فراکسیون دَم پارتی، روز شنبه، ۲۴ ژانویه ۲۰۲۶ (۴ بهمن ۱۴۰۴)، وضعیت کنونی در مناطق کوردستانی را ادامه‌ی قتل‌عام‌ها توصیف کرد. وی با انتقاد از رویکرد آنکارا و واشنگتن اظهار داشت که ذهنیت حاکم بر سوریه، تداوم تفکر داعش است که این‌بار توسط ارتش عربی سوریه اجرا می‌شود.

کلیچ با اشاره به مسئولیت کشورهای عضو ناتو، تصریح کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و دولت ترکیه در صورت تمایل می‌توانند بر دولت سوریه فشار وارد کنند تا محاصره‌ی مناطق کوردستانی را لغو نماید. وی همچنین ضمن تأکید بر اهمیت اتحاد کوردها، نقش دولت اقلیم کوردستان را در حل این بحران حیاتی دانست و افزود: «تلاش‌های دیپلماتیک اخیر و نشست‌های اربیل با حضور پرزیدنت بارزانی، مسیر را برای حل‌وفصل مشکلات هموار کرده است.»

تظاهرات گسترده در پاریس

در همین راستا، شهر پاریس شاهد تظاهرات گسترده‌ای با حضور حدود ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در حمایت از کوردهای سوریه بود. معترضان با سردادن شعارهایی همچون «کوردستان پیروز خواهد شد» و «کوبانی سقوط نمی‌کند»، خشم خود را نسبت به حملات ارتش سوریه و گروه‌های وابسته ابراز کردند.

اگرچه دولت فرانسه بر حمایت خود از کوردها به دلیل نقششان در شکست داعش تأکید کرده است، اما معترضان این مواضع را کافی نمی‌دانند و خواستار اقدامات عملی‌تری هستند. بر اساس آمارهای انستیتو کورد در پاریس، فرانسه میزبان دومین جامعه‌ی بزرگ کورد در اروپا پس از آلمان است.