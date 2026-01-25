تظاهرات گستردهی هزاران شهروند کورد در پاریس در پشتیبانی از روژاوا
معترضان از دولت فرانسه درخواست کردند تا حمایتهای خود را از «مناطق کوردستانی» افزایش دهد
شهر پاریس، پایتخت فرانسه، شاهد برگزاری تظاهراتی گسترده با مشارکت هزاران نفر به هدف اعلام پشتیبانی از کوردان روژاوا بود. شرکتکنندگان در این گردهمایی از دولت فرانسه درخواست کردند تا موضعی جدیتر اتخاذ کرده و پشتیبانی بیشتری را از «مناطق کوردستانی» نشان دهد.
بر اساس آمارهای رسمی پلیس فرانسه، نزدیک به ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در این راهپیمایی شرکت کردند. حاضران با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی نظیر «کورد پیروز میشود»، «کوبانی سقوط نمیکند» و «دفاع از روژاوا»، اعتراض خود را نسبت به حملاتی که از سوی ارتش عربی سوریه و دولت ترکیه علیه مناطق خودمختار صورت میگیرد، ابراز داشتند.
این اعتراضات در شرایطی برگزار میشود که تنشها میان نیروهای کوردی و دولت دمشق رو به افزایش نهاده است. این وضعیت بهویژه پس از تلاشهای ارتش عربی سوریه برای اعمال مجدد قدرت و تسلط بر تمامی مناطق این کشور تشدید گردید.
دمد شاهین، وکیل و یکی از شرکتکنندگان در این تظاهرات، به خبرگزاری فرانسپرس گفت: «ترس زیادی نسبت به آیندهی کورد در منطقه وجود دارد. هرچند در سطح بینالمللی سخن از همکاری با کورد به میان میآید، اما در واقعیت هیچگونه اقدام عملی مشاهده نمیشود.»
همزمان، بخش دیگری از تظاهراتکنندگان احساس خود را مبنی بر مورد خیانت واقع شدن و ناتوانی در برابر سکوت جامعهی جهانی بیان کردند.
از سوی دیگر، دولت فرانسه روز پنجشنبه تأکید کرد که دست از حمایت کورد برنداشته و نسبت به نقش مهم آنان در شکست گروه دولت اسلامی (داعش) قدردان است؛ با این حال، این اظهارات مورد رضایت جامعهی کوردی ساکن در این کشور واقع نشد.
شایان ذکر است که در روزهای گذشته و به دلیل بروز تنش در حاشیهی تظاهرات، ۲۴ نفر بازداشت شده و ۲۱ نیروی پلیس نیز مجروح گردیدند. این رویدادها سبب شد تا مقامات شهر مارسی در جنوب فرانسه، برگزاری هرگونه تظاهرات را برای امروز ممنوع اعلام کنند.
طبق آمارهای «انستیتوی کورد در پاریس»، فرانسه میزبان حدود ۳۲۰ تا ۴۰۰ هزار شهروند کورد است و بدین ترتیب پس از آلمان، دومین جامعهی بزرگ کوردی را در سطح اروپا در خود جای داده است.