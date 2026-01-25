رسانه‌های اسرائیل از تحولی سریع در روابط سوریە و اسرائیل خبر می‌دهند

5 ساعت پیش

رسانه‌های اسرائیلی از نزدیکی دمشق و تل‌آویو به امضای توافق‌نامه‌ی امنیتی با میانجی‌گری ایالات متحده خبر دادند؛ گزارشی که به تحولی سریع در روابط دو طرف، شامل سناریوی اجاره‌ی بلندی‌های جولان و احتمال افتتاح سفارت اسرائیل در دمشق اشاره دارد.

کانال «آی۲۴نیوز» (i24NEWS) اسرائیل به نقل از منبعی نزدیک به احمد شرع، رئیس‌جمهور سوریه، گزارش داد که گفتگوها با میانجی‌گری واشنگتن در حال انجام است. این گفتگوها درها را به سوی توافق‌نامه‌ای امنیتی و هماهنگی گسترده میان دمشق و تل‌آویو می‌گشاید و هم‌زمان از گام‌های دیپلماتیک بی‌سابقه‌ای میان دو طرف سخن به میان آمده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، قرار است مقامات ارشد سوریه و اسرائیل به‌زودی و تحت نظارت آمریکا، پیرامون این توافق‌نامه‌ی امنیتی نشستی را برگزار کنند. محور اصلی این گفتگوها، بررسی پروژه‌های راهبردی و اقتصادی مشترک در مناطق جداشده‌ی میان دو کشور خواهد بود.

منبع مذکور به این شبکه‌ی خبری اعلام کرده است که خوش‌بینی زیادی برای افتتاح سفارت اسرائیل در دمشق پیش از پایان سال جاری وجود دارد. این خوش‌بینی ناشی از پیشرفت‌های چشمگیری است که در پرونده‌ی پیوستن سوریه به توافق‌نامه‌ی ابراهیم مشاهده می‌شود.

این منبع سوری توضیح داده است که طرح اولیه‌ی دمشق تنها شامل یک توافق امنیتی و گشایش دفتر ارتباطی اسرائیل «بدون ماهیت دیپلماتیک» بود؛ اما به دلیل فشارهای رئیس‌جمهور آمریکا و گشایش بیشتر فضای سیاسی سوریه، رویدادها با شتاب بیشتری به پیش می‌روند.

منبع یادشده همچنین خاطرنشان کرد که حکومت احمد شرع، راهکاری میانه را برای پرونده‌ی جولان پیشنهاد می‌کند. این راهکار شامل اجاره‌دادن بلندی‌های جولان به مدت ۲۵ سال به اسرائیل است؛ مشابه توافقی که پیش‌تر اردن در خصوص مناطق مرزی با اسرائیل انجام داده بود. بر این اساس، منطقه مذکور به «پارک صلح» برای اجرای پروژه‌های اقتصادی مشترک تبدیل خواهد شد.