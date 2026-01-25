لغو ۱۲ هزار پرواز در آمریکا به دلیل طوفان و بارش برف سنگین
در ١٨ ایالت آمریکا وضعیت اضطراری اعلام شد
آژانس آسوشیتدپرس گزارش داد که موج شدید سرما و طوفانی که آمریکا را دربرگرفته، منجر به لغو هزاران پرواز در تعطیلات پایان هفته و اعلام وضعیت اضطراری در ۱۸ ایالت شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس اعلام کرد که مقامات هوانوردی ایالات متحدهی آمریکا در پی موج سرما و طوفان اخیر، نزدیک به ۱۲ هزار پرواز را در تعطیلات پایان هفتهی جاری لغو کردهاند.
این آژانس خبری اشاره کرده است که بیش از ۴۰ درصد از ساکنان آمریکا، معادل حدود ۱۴۰ میلیون نفر، در مناطقی قرار دارند که هشدار طوفان دریافت کردهاند. این مناطق از «نیومکزیکو» آغاز شده و تا سواحل شمال شرقی امتداد مییابد.
در خصوص خسارتهای وارده، گزارشها حاکی از آن است که تا روز شنبه، بیش از ۱۱۲ هزار مورد قطعی برق در مناطق مختلف آمریکا ثبت شده است. از این تعداد، ۵۵ هزار مورد در تگزاس، بیش از ۱۳ هزار مورد در لوئیزیانا و بیش از ۱۱ هزار مورد نیز در نیومکزیکو رخ داده است.
پیش از این نیز شبکهی «ایبیسی» (ABC) اعلام کرده بود که به دلیل شدت طوفان، دستکم ۱۸ ایالت آمریکا وضعیت اضطراری اعلام کردهاند.