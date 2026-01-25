موج بزرگ آوارگی مناطق غربی کوردستان را فراگرفت
هزاران شهروند در روژآوا ناچار به ترک خانههای خود شدهاند
وضعیت انسانی در غرب کوردستان (روژآوای کوردستان) به دلیل موج جدید آوارگی رو به وخامت است؛ هزاران شهروند ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.
اکرم صالح، خبرنگار کوردستان۲۴ در قامیشلو، گزارش داد که طی روزهای اخیر به دلیل ناآرامیها، شمار زیادی از ساکنان روستاهای اطراف آواره شده و به مرکز شهر قامیشلو پناه آوردهاند. این افراد هماکنون در مساجد و مدارس اسکان داده شده و در شرایط بسیار دشواری به سر میبرند.
بر اساس آمارهای رسمی، تاکنون بیش از ۱۳۰ هزار آواره از مناطق شیخ مقصود، اشرفیه، رقه و طبقه وارد مناطق مختلف شدهاند. همچنین در روزهای گذشته جمعیت زیادی از این آوارگان به شهر حسکه روی آوردهاند. پیشبینی میشود با ادامهی تنشها، شمار آوارگان در روزهای آتی به ۱۵۰ هزار نفر برسد؛ این در حالی است که منطقه با کمبود شدید کمکهای بشردوستانه مواجه است.
غیبت نهادهای بینالمللی و حضور مؤسسهی خیریهی بارزانی
با وجود اینکه در گذشته سازمانهای بینالمللی و آژانسهای وابسته به سازمان ملل در مرزهای غربی کوردستان فعال بودند، اکنون هیچیک از این نهادها کمک مؤثری به آوارگان جدید ارائه نمیدهند. در میانهی این بحران، تنها «مؤسسهی خیریهی بارزانی» به عنوان نهاد امدادرسان در میدان باقی مانده و به توزیع کمکها و اقلام ضروری میان خانوادههای آواره ادامه میدهد.