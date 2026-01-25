1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – نیروهای سوریه دموکراتیک، اعلام کرد که به رغم تمدید توافق آتش‌بس، نقض آن و انجام حملات به اطراف شهر کوبانی ادامه دارد.

روز یکشنبه ۲۵ ژانویه، مرکز رسانه‌ای نیروهای سوریه دموکراتیک، بیانیه‌ای منتشر کرد و در آن اعلام کرد که بر پایه گزارش‌ها، ارتش عربی سوریه حملات خود را به روستا‌های شیخلَر (شیوخ) و زیرک، آغاز کرده است.

در بیانیه آمده است: غرب کوبانی و روستای جلبیه در جنوب شرقی شهر، بمباران می‌شوند.

روز شنبه ۲۴ ژانویه، وزارت دفاع سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد که تصمیم گرفته‌اند در تمام محورهای عملیات ارتش عربی سوریه، به مدت ۱۵ روز آتش‌بس را تمدید کنند.

نیروهای سوریه دموکراتیک در بیانیه‌ای تمدید آتش‌بس را تائید کرد.

