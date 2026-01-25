52 دقیقه پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر نجات ایزدی‌های ربوده‌شده، در فراخوانی اضطراری و بشردوستانه که امروز یکشنبه ۲۵ ژانویه منتشر کرد، اعلام کرد: پس از واگذاری اردوگاه الهول در غرب کوردستان، تمام خواهران و برادران ایزدی که در آن اردوگاه در بازداشت بودند یا خود را مخفی کرده بودند، اکنون آزاد هستند. این دفتر از همه ایزدی‌های ربوده‌شده که اکنون در خارج از اردوگاه هستند، خواست که در اسرع وقت با شماره‌ تلفن‌های اعلام شده تماس برقرار کنند تا تیم‌های ویژه به کمک‌ آنها بروند و بتوانند سالم باز گردند.

در فراخوان آمده است که هیچ خطری جان آنها را تهدید نمی‌کند و اطمینان می‌دهند که هیچ کس به آنها آسیبی نمی‌رساند.

دفتر نجات ایزدی‌های ربوده‌شده، تاکید کرد که خانواده و بستگان آنها با اشتیاق در انتظار استقبال از آنها هستند و زمینه استقبالی گرم و شکوهمند را فراهم کرده‌اند.

این دفتر شماره‌های زیر را برای برقراری تماس، اعلام کرده است:

009647504676173

009647504458024

009647502212982

اردوگاه الهول که به عنوان یکی از خطرناکترین اردوگاه‌های جهان شناخته شده است، هزاران نفر از بقایا و خانواده‌های داعشی در آن مقیم بودند. از سال ۲۰۱۴ تعداد بسیاری از زنان و کودکان ایزدی که توسط داعش ربوده شدند در آن اردوگاه ماندگار شدند، هویت بخشی از آنها محرز نشده بود. واگذاری این اردوگاه در شرایط فعلی فرصتی تاریخی و بزرگ برای یافتن ایزدی‌های ربوده‌شده است که سالهای طولانی در اسارت افراطگرایان بودند و هویت آنها را مخفی نگه داشته بودند. دفتر نجات ایزدی‌های ربوده‌شده، تلاش‌های خود را برای نجات دادن همه آن افراد تشدید کرده است،‌ به طوریکه همه آنها به جامعه خود باز گردند.

ب.ن