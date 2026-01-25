3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – کاروان بزرگ کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد به اطراف شهر کوبانی رسید.

تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهند که امروز یکشنبه ۲۵ ژانویه، کاروان کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد که دربرگیرنده ۲۴ کامیون باری بوده به روستای «بَلَک» در اطراف شهر کوبانی رسیده است.

بر پایه گزارش‌ها این کاروان اقلام و نیاز‌های مختلف از جمله نیاز‌های اولیه و خوراک را شامل می‌شود.

امروز یکشنبه در شهر قامشلو، موسی احمد، رئیس بنیاد خیریّه بارزانی در یک کنفرانس خبری، جزئیات فعالیت‌های بشردوستانه این بنیاد در غرب کوردستان را اعلام کرد.

او گفت: به توصیه پرزیدنت مسعود بارزانی و با حمایت مردم کوردستان، روند امدادرسانی ادامه دارد و تا امروز ۱۱۴ کامیون باری حامل کمک‌ها وارد منطقه شده‌اند و هر کامیون ۱۲ تن اقلام و نیاز اولیه را حمل کرده است.

موسی احمد گفت: خوشبختانه امروز اولین کاروان کمک‌ها وارد کوبانی می‌شود و این نتیجه تلاش‌های مستمر پرزیدنت مسعود بارزانی است که از طریق بارگاه بارزانی برای کمک به آن شهر انجام می‌شوند.

از طرفی دیگر مدیریت رسانه و ارتباطات وزارت دفاع سوریه به خبرگزاری رسمی سوریه – سانا، اعلام کرده است که ارتش عربی سوریه در هماهنگی با استان‌های حسکه و حلب برای گشایش دو کانال جدید، برای ارسال کمک‌های بشردوستانه، زمینه‌سازی می‌‌کند.

ب.ن