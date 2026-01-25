گردهمایی بزرگ جامعه کوردستانی در کشورهای اروپایی برای حمایت از غرب کوردستان
اربیل (کوردستان۲۴) – کنفدراسیون جامعه کوردستانی، برای حمایت از غرب کوردستان و ایجاد فشار بر مراکز تصمیمگیری در جهان، به منظور تلاش برای توقف حملات دمشق و پایان دادن به محاصره، در چند شهر و کشور اروپایی گردهماییهای وسیع برگزار کرد.
در شهر لوون کشور بلژیک، هزاران هممیهن کورد از تمام بخشهای کوردستان، پرچم کوردستان را بالا بردند و شعارهای «کوردستان متحد است و کوردها متحد هستند» را سر دادند. تظاهرکنندگان در خیابانهای شهر راهپیمایی کردند و صدای مظلومیت مردم کورد را به مراکز بینالمللی رساندند.
کوردستانیان بر همبستگی ملت کورد تاکید کردند و فریاد میزدند که هیچ نیرویی نمیتواند مردم کورد را از بین ببرد یا پرچم آن را پایین بیاورد.
یکی از بانوان شرکتکننده در این راهپیمایی به گزارشگر کوردستان۲۴ گفت که برای رساندن صدای حقیقت و رویارویی با تروریسم گرد هم آمدهاند. او از مقاومت در غرب کوردستان تقدیر کرد و گفت که وجود پرزیدنت مسعود بارزانی به عنوان مرجع ملی مردم کورد، باعث شده است که احساس کنند تکیهگاهی بسیار قوی دارند و روحیه آنها را برای رویارویی با خطرات تقویت کرده است.
جامعه کوردستانی امروز یکشنبه در شهرهای برلین و اشتوتگارت آلمان و در کشور نروژ نیز گردهماییهای بزرگ برپا کرد.
در این گردهماییها که تعداد قابل توجهی از اروپاییها و دوستان مردم کورد هم مشارکت داشتند، شعارهای «کوردستان متحد است و کوردها متحد هستند» سر داده شد.
هدف از برپایی این گردهماییها ایجاد فشار سیاسی بر دولتها برای متوقف کردن فوری حملات و پایان دادن به محاصره ارتش عربی سوریه در غرب کوردستان است.
فعالیتهای جامعه کوردستانی در این راستا به اوج خود رسیده و خواستار رفع شرایط دشواری هستند که مردم غرب کوردستان در آن قرار گرفتهاند.
کنفدراسیون جامعه کوردستانی، تلاشهای خود را تشدید کرده است تا بحران انسانی در غرب کوردستان که در نتیجه حملات ارتش عربی سوریه به وجود آمده است، در مراکز دیپلماسی اروپا و جهان مورد توجه قرار گیرد. این همزمان است با حمایتهای مستمر اقلیم کوردستان و پرزیدنت بارزانی از حفظ حقوق مردم کورد در غرب کوردستان.
ب.ن