شش کودک آواره در غرب کوردستان قربانی سرمازدگی شدند

1 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴) – شرایط دشواری که در نتیجه محاصره مناطق غرب کوردستان توسط ارتش عربی سوریه به وجود آمده است، موجب جانباختن شش کودک شد. شمار زیادی از کودکان به علت سرمازدگی و عدم دسترسی به سوخت و مواد غذایی در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته‌اند.

گزارشگر کوردستان۲۴ از قامشلو گزارش داد که صبح امروز یکشنبه ۲۵ ژانویه در رویدادی تکان دهنده یک کودک هفت ساله با نام حسین در اثر سرمازدگی جان خود را از دست داد.

بر پایه گزارش کودک جانباخته اهل شهر حسکه بوده و خانواده او در پی جنگ و درگیری به قامشلو آواره شده‌اند و در آوارگی امکان دسترسی به سوخت و وسایل گرمایشی نداشته‌اند و کودک آنها در اثر سرمازدگی جان خود را از دست داده است.

این در حالی است که روز گذشته در شهر کوبانی پنج کودک در اثر سرمازدگی جان خود را از دست دادند و به این ترتیب در ۲۴ ساعت گذشته در مجموع در غرب کوردستان ۶ کودک قربانی سرمازدگی شده‌اند.

مناطق غرب کوردستان توسط ارتش عربی سوریه محاصره شده‌اند و مردم آواره به سوخت، خوراک و نیازهای اولیه دسترسی ندارند. این به خصوص در سرمای سخت زمستان سلامت کودکان و سالخوردگان را با تهدید جدی مواجه کرده است.

ب.ن