مقام سازمان ملل: شرایط انسانی در کوبانی بسیار وخیم است
اربیل (کوردستان۲۴) – بر پایه آمار منتشر شده توسط سازمان ملل متحد، موج جدید آوارگی غرب کوردستان را فرا گرفته است و بیش از ۱۴۰ هزار نفر ناچار به ترک محل زندگی خود شدهاند. یک مقام سازمان ملل از کشورهای قدرتمند خواست که برای متوقف کردن جنگ مداخله کنند.
یکشنبه ۲۵ ژانویه، رولا امین، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ، در مصاحبه با کوردستان۲۴، ضمن اشاره به شرایط دشوار انسانی در شهر کوبانی، گفت که تلاشهایشان را برای ارائه کمکها تشدید کردهاند و با تمام طرفها در گفتوگو هستند.
وی افزود: شرایط انسانی در کوبانی بسیار وخیم است و مردم با موانع بسیاری روبرو هستند. در حال حاضر مردم از برق، اینترنت، خوراک، آب آشامیدنی محروم هستند و این در حالی است که به این نیازهای اولیه محتاج هستند.
رولا امین گفت: شمار زیادی از افرادی که اکنون در کوبانی گرفتار شدهاند. ساکنان اصیل آن شهر نیستند و از مناطق دیگر آواره شدهاند و در حال حاضر زندگی آنها در معرض خطر بزرگ قرار گرفته است و به کمک اضطراری نیاز دارند.
او در خصوص سازوکار کمکرسانی گفت: ما به عنوان سازمان ملل با همه طرفها، حتی دولت سوریه در تماس هستیم تا برای ارسال کمکهای بشردوستانه مسیر امن ایجاد کنیم.
همچنین توضیح داد: در ابتدا به نظر نمیرسید که بتوان به شهر کوبانی کمک ارسال کنیم، اما خوشبختانه امروز کاروان کمکها به آنجا رسید و این امیدوارکننده است که در روزهای آینده بتوانیم کمکهای بیشتری روانه کنیم.
رولا امین، تاکید کرد: وضعیت بسیار دشوار است، بیش از ۱۴۰ هزار نفر دیگر در منطقه آواره شدهاند که بخشی از آنها به حسکه و قامشلو رفتهاند و به دنبال سرپناه هستند.
او گفت: شرایط در اردوگاههای شمال و شرق سوریه بسیار بد است و ترس و اضطراب بر مردم چیره شده است، به خصوص کودکان که در وضعیت روحی بسیار سختی قرار گرفتهاند.
همچنین از کشورهای تاثیرگذار و قدرتمند و صاحب نفوذ در سوریه درخواست کرد که برای متوقف کردن جنگ و حفظ شهروندان غیرنظامی اقدام کنند.
این مقام سازمان ملل، گفت: باید غیرنظامیان از درگیریهای نظامی دور نگه داشته شوند و مسیرهای امن برای ارسال کمکهای بشردوستانه تامین شود، زیرا مردم سوریه خسته شدهاند و به صلح و ثبات و آبادانی نیاز دارند.
