شورای میهنی کورد در سوریه: صدور فرمان شماره ۱۳ یک اقدام مثبت است
اربیل (کوردستان۲۴) – رهبری شورای میهنی کورد در سوریه، پس از نشست با احزاب عضو این شورا، بر پایان دادن به جنگ و محاصره شهر کوبانی در غرب کوردستان، تاکید کرد.
امروز یکشنبه ۲۵ ژانویه، رهبری شورای میهنی کورد با حضور محمد اسماعیل، رئیس این شورا، در شهر قامشلو نشست گستردهای برگزار کرد.
شورای میهنی کورد پس از این نشست در بیانیهای حمایت کامل خود را از تلاشهای پرزیدنت بارزانی برای آرام کردن اوضاع در سوریه اعلام و تاکید کرد: تلاشهای پرزیدنت بارزانی اقدامی اساسی برای کاهش تنش و فرصتی واقعی برای احیای روند سیاسی و در پیش گرفتن راه گفتوگو بود.
همچنین میافزاید: مسئله کورد یک مسئله میهنی است و به بنیان گذاشتن و پایههای تاسیس دولت در سوریه مربوط است. در این چارچوب صدور فرمان شماره ۱۳ توسط ریاست جمهوری سوریه یک اقدام مثبت است که میتوان بر مبنای آن یک قانون اساسی که شراکت و برابری را تضمین کند، تدوین کرد.
شورای میهنی کورد در بیانیه خود خواستار متوقف کردن فوری جنگ و بازگشت به گفتوگو بین نیروهای سوریه دموکراتیک و ارتش سوریه و پایان دادن به محاصره شهر کوبانی و بازگشایی مسیرها برای ارسال کمکهای بشردوستانه شده است. همچنین درخواست کرده است که مشارکت فعال کوردها در ترسیم آینده کشور از راه گفتوگو با هیئتهای کوردستانی تضمین شود و صلح اجتماعی و کنار گذاشتن نفرت پراکنی و تضمین بازگشت آوارگان به زادگاه خود، در دستور کار قرار گیرد.
شورای میهنی کورد از بنیاد خیریه بارزانی و سایر سازمانها به خاطر ارسال کمکهای بشردوستانه قدردانی کرده و بر همبستگی مردم کورد و پرهیز از انحصارطلبی در تصمیمگیری سیاسی تاکیده کرده است و خواهان یک سوریه دموکرات و غیرمرکزگرا شده است.
ب.ن