اسرائیل به حملات هوایی گسترده علیه جنوب لبنان ادامه می‌دهد

3 ساعت پیش

ارتش اسرائیل از اجرای موج جدیدی از حملات هوایی به زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله خبر داد؛ هم‌زمان ارتش لبنان از استقرار نیروهای خود در جنوب رودخانه لیتانی برای کنترل اوضاع خبر داد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد که موج گسترده‌ای از حملات هوایی را علیه زیرساخت‌های نظامی حزب‌الله در جنوب لبنان انجام داده است. منابع میدانی و رسانه‌های محلی گزارش داده‌اند که بیش از ده حمله‌ی هوایی هم‌زمان صورت گرفته است.

منابع خبری تأکید کردند که تمرکز حملات بر ارتفاعات «جبور» و «وادی برغاز» در شهرک حاصبیا و همچنین ارتفاعات «جبل ریحان» بوده است. هم‌زمان، صدای انفجارهای مهیبی در مناطق دره‌ی بقاع غربی شنیده شده که ناشی از این حملات هوایی بوده است.

وزارت بهداشت لبنان در اطلاعیه‌ای تأیید کرد که در پی حمله‌ی هوایی اسرائیل به منطقه‌ی میان «کفردونین» و «خربة سلم» در جنوب این کشور، یک نفر کشته و یک تن دیگر زخمی شده است.

این عملیات نظامی در حالی انجام می‌شود که در نوامبر ۲۰۲۴ (آبان/آذر ۱۴۰۳)، توافق آتش‌بسی برای پایان دادن به جنگ میان حزب‌الله و اسرائیل امضا شده بود. با این حال، تل‌آویو با ادعای هدف قرار دادن کارگاه‌های ساخت سلاح و مراکز عملیاتی، به حملات خود ادامه می‌دهد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که ارتش اسرائیل همچنان آمادگی نظامی خود را در پنج نقطه در داخل خاک لبنان حفظ کرده است؛ موضوعی که منجر به درخواست مقامات لبنانی برای عقب‌نشینی فوری آنان شده است.

از سوی دیگر و تحت فشارهای بین‌المللی، حکومت لبنان طرحی را برای انحصار سلاح در دست دولت تصویب کرده است. در همین راستا، ارتش لبنان اعلام کرد که مرحله‌ی اول استقرار نیروهایش در منطقه‌ی میان رودخانه‌ی لیتانی و مرزها با هدف کنترل منطقه و خلع سلاح گروه‌های مسلح با موفقیت پایان یافته است.