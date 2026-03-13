گوترش در سفر به بیروت از حزبالله و اسرائیل خواست «جنگ را متوقف کنند»
اربیل (کوردستان۲۴) – آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در آغاز سفر به بیروت، از اسرائیل و حزبالله خواست تا «جنگ را متوقف کنند» و گفت که «دیگر زمان گروههای مسلح نیست.»
گوترش همزمان با ورود لبنان به یازدهمین روز جنگ، در کاخ ریاست جمهوری، گفت: «درخواست قوی من از این احزاب، از حزبالله و از اسرائیل، آتشبس برای توقف جنگ و اجازه دادن به لبنان برای تبدیل شدن به کشوری مستقل است.»
وی افزود: «دیگر زمان گروههای مسلح نیست. زمان کشورهای قوی است.»
سازمان ملل متحد امروز جمعه ۱۳ مارس، یک کارزار جمعآوری کمکهای بشردوستانه فوری را برای کمک به بیش از ۸۰۰ هزار نفر آوارهٔ ثبت شده در لبنان، آغاز خواهد کرد.
گوترش امروز جمعه وارد بیروت شد.
طبق اعلام وزارت بهداشت لبنان، جنگ در لبنان از ۲ مارس تاکنون بیش از ۶۸۷ کشته برجای گذاشته است.
دبیرکل سازمان ملل، خاطرنشان کرد این جنگ در حالی رخ داد که مسلمانان در ماه رمضان هستند و مسیحیان ایام روزهداری را سپری میکنند. او گفت که این زمان باید زمان صلح میبود. «متأسفانه، لبنان به جنگی کشیده شد که مردمش مایل به آن نیستند.»
